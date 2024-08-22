Κικίλιας: Το επόμενο 3ήμερο θα έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες

Το επόμενο τριήμερο θα έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες, προειδοποίησε την Πέμπτη ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας.



«Σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου που συνεδρίασε προ ολίγου, για το επόμενο τριήμερο θα έχουμε δύσκολες καιρικές συνθήκες και θα επικρατήσουν μελτέμια. Συγκεκριμένα, στην Αττικοβοιωτία, στην Εύβοια, στην Κορινθία, στην Αργολίδα, στα νησιά του Βόρειου, Κεντρικού και Νοτίου Αιγαίου θα επικρατήσουν μελτέμια της τάξης των 6 και 7 μποφόρ, σταδιακά από αύριο Παρασκευή, Σάββατο και θα ενισχυθούν περαιτέρω την Κυριακή. Ακολουθεί η συνεδρίαση του συντονιστικού, έτσι ώστε να ενημερώσουμε όλους τους συναρμόδιους φορείς. Εφιστώ την προσοχή όλων και ζητώ από τους συμπολίτες μας τη μέγιστη δυνατή προσοχή, γιατί κανένα λάθος δεν επιτρέπεται» τόνισε χαρακτηριστικά ο υπουργός.



Είχε προηγηθεί της δήλωσης του υπουργού, συνεδρίαση της επιστημονικής Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και αυτή την ώρα πραγματοποιείται διυπουργική- συντονιστική σύσκεψη με τη συμμετοχή εκπροσώπων των ΟΤΑ και όλων των φορέων Πολιτικής Προστασίας.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23-08-2024

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί, στα δυτικά και τα βόρεια 3 με 5, στα ανατολικά και τα νότια 5 με 6 και πρόσκαιρα στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τη νότια Κρήτη τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία δυτικοί βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 βαθμούς και στα ηπειρωτικά κατά τόπους έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά, θα αναπτυχθούν τοπικές νεφώσεις.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και βαθμιαία στις βόρειες Κυκλάδες πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και βαθμιαία τοπικά 7 μποφόρ. Στα νότια βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36 με 37 βαθμούς και στις Σποράδες έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 24-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4, στο Ιόνιο τοπικά έως 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 35 με 36 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα νησιά του Ιονίου και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 25-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα βόρεια. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 έως 4, στο Ιόνιο τοπικά 5 και στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ με μικρή εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 35 με 37 βαθμούς, στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 31 με 33 βαθμούς και στη νότια Κρήτη και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 34 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 26-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά καθώς και στο Ιόνιο θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 27-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και την Κρήτη θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα βόρεια και τα δυτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βορειοανατολικοί 3 με 4 στρεφόμενοι σταδιακά σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα νότια.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας τα Ιωάννινα

Στο μεταξύ, σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκαν οι δημοτικές Ενότητες Ιωαννίνων και Περάματος του δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, λόγω της εκδήλωσης έντονων καιρικών φαινομένων στις 18 Αυγούστου 2024.

Η κήρυξη σε κατάσταση έκτακτης Πολιτικής Προστασίας των παραπάνω περιοχών αποφασίστηκε από τον γενικό γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έναν μήνα, δηλαδή έως και 18 Σεπτεμβρίου 2024.

Ειδικότερα, η απόφαση της γενικής γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αναφέρει:

«Αποφασίζουμε την κήρυξη σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας των Δημοτικών Ενοτήτων Ιωαννίνων και Περάματος του Δήμου Ιωαννιτών, της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, της Περιφέρειας Ηπείρου για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις, πλημμύρες) που εκδηλώθηκαν στις 18-08-2024 στην παραπάνω περιοχή σύμφωνα με το ανωτέρω 8 σχετικό. Η εν λόγω κήρυξη θα ισχύει από την ημερομηνία εκδήλωσης των φαινομένων και για έναν (1) μήνα, ήτοι έως και 18 Σεπτεμβρίου 2024. Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας»

