Στην εκτίμηση ότι, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, θα έχει κλείσει ο κύκλος της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, εφόσον δεν υπάρξει νέο κρούσμα, προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του σε εκπομπή στο Action 24.

Παράλληλα, τόνισε ότι, στο Συμβούλιο υπουργών Γεωργίας και Αλιείας, στις 23 Σεπτεμβρίου 2024, θα θέσει το ζήτημα λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης προς τους κτηνοτρόφους, των οποίων τα κοπάδια επλήγησαν από την πανώλη των αιγοπροβάτων.

Ο υπουργός υπογράμμισε ότι, χάρη στη συστηματική δουλειά που έκαναν οι υπηρεσίες και οι κτηνίατροι, έγινε εφικτό, μέσω της ιχνηλάτησης, να εντοπιστούν τα ζώα που νοσούσαν και, σε συνδυασμό με την αυστηρή εφαρμογή της ευρωπαϊκής οδηγίας, να περιοριστεί και η νόσος.

«Σήμερα που μιλάμε η πρόβλεψη θανάτων είναι για 25.000 αιγοπρόβατα, ενώ στη Ρουμανία είναι δέκα φορές παραπάνω. Αν το δούμε σε μια προβολή χειρισμών και προσπάθειας που κάναμε, καταλαβαίνουμε ότι ήταν μια προσπάθεια που πέτυχε», υπογράμμισε ο κ. Τσιάρας και ευχαρίστησε όλους όσοι έλαβαν μέρος στη μεγαλύτερη κτηνιατρική επιχείρηση που έχει γίνει ποτέ στη χώρα. «Ήταν συγκινητική η προσπάθεια όλων των κτηνιάτρων κυρίως για την αντιμετώπιση της πανώλης. Αν πάνε όλα καλά, θα είναι μια τεράστια επιτυχία του στελεχιακού δυναμικού και θέλω να τους ευχαριστήσω εκ νέου», είπε.

Σε ό,τι αφορά στις αποζημιώσεις, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης σημείωσε ότι έχει ήδη στα χέρια του απαντητικές επιστολές ομολόγων του της ΕΕ, μετά από επιστολή που τους είχε αποστείλει και με την οποία ζητούσε να ληφθούν πρόσθετα μέτρα για την αποζημίωση των κτηνοτρόφων, στις οποίες είναι αλληλέγγυοι.

Μάλιστα, ανέφερε ότι στο επόμενο Συμβούλιο Υπουργών θα θέσει εκ νέου το θέμα:

«Στις 23 Σεπτεμβρίου, στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ θα υποστηρίξω το περιεχόμενο της επιστολής και στόχος μου είναι να συγκροτήσουμε ένα μέτωπο κατά της πανώλης», δήλωσε ο κ. Τσιάρας και επανάλαβε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη θα σταθεί δίπλα στους κτηνοτρόφους, όπως έχει πράξει και στο παρελθόν.

«Εξαγγείλαμε από την πρώτη στιγμή ότι θα σταθούμε αρωγοί στους κτηνοτρόφους και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, για να τους στηρίξουμε. Στο πρόσφατο παρελθόν αντιμετωπίσαμε δεκάδες κρίσεις, αλλά ήμασταν πάντα παρόντες, στηρίζοντας όσους είχαν πληγεί. Βασικός μας στόχος ήταν και παραμένει να σώσουμε το ζωικό κεφάλαιο της χώρας και την παραγωγή γαλακτοκομικών προϊόντων», διευκρίνισε.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Τσιάρας ξεκαθάρισε ότι δεν παρατηρούνται ελλείψεις στην αγορά, επισημαίνοντας ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο. «Όσο πιο γρήγορα ξεμπερδέψουμε με το ζήτημα της πανώλης των μικρών μηρυκαστικών, τόσο πιο γρήγορα δεν θα υπάρχει το ενδεχόμενο για ελλείψεις», αποσαφήνισε.

Τέλος, σε ό,τι αφορά στην ευλογιά των προβάτων, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είπε ότι ναι μεν είναι πιο ανθεκτικός από την πανώλη, αλλά και αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. «Η διαφορά του δε από τον ιό της πανώλης είναι ότι ο ιός της ευλογιάς είναι ιός DNA και, γι' αυτό, είναι ανθεκτικότερος, ενώ της πανώλης είναι RNA. Εξέφρασε, ωστόσο, αισιοδοξία ότι θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά, όπως είχε γίνει προ εξαμήνου και στη Φθιώτιδα. Έχει εμπειρία ο Έβρος στην αντιμετώπιση τέτοιων νόσων και στη συγκεκριμένη περίπτωση το πρωτόκολλο είναι ίδιο με την πανώλη», προσέθεσε ο κ. Τσιάρας, σημειώνοντας ότι θα εφαρμοστούν αντίστοιχα μέτρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

