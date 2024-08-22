Πηγές τουρκικού υπουργείου Άμυνας: Παρακολουθούμε την αυξημένη κινητικότητα στη Κύπρο

«Η πρόσφατη αυξημένη κινητικότητα στο νησί της Κύπρου και οι συνεχιζόμενες δραστηριότητες της 'Ελληνοκυπριακής Διοίκησης Νότιας Κύπρου' (Κυπριακή Δημοκρατία) παρακολουθούνται σχολαστικά» τονίζουν πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας, όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του ΣΚΑΙ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλης Κωστίδης.

Οι πηγές του τουρκικού υπουργείου Άμυνας δήλωσαν επιπλέον ότι:

«Λαμβάνονται οι απαραίτητες προφυλάξεις έναντι τυχόν απειλών που μπορεί να απευθύνονται στην ασφάλεια της ''ΤΔΒΚ''. Ό,τι κι αν συγκεντρωθεί, παρακολουθούμε στενά όλες τις εξελίξεις. Προς το παρόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ή αρνητική κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια της ''ΤΔΒΚ''.»

Σημειώνεται ότι στις 24 Αυγούστου, ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν θα παραστεί στην τελετή έναρξης λειτουργίας της Διοίκησης του Ναυπηγείου Aksaz. Mετά την τελετή έναρξης το υποβρύχιο PİRİREİS θα τεθεί σε επιχειρησιακή λειτουργία ενώ το υποβρύχιο HIZIRREİS θα υψώσει σημαία και θα ξεκινήσει δοκιμές πλοήγησης. Παράλληλα, το υποβρύχιο MURATREİS θα καθελκυστεί και θα παραδοθούν τα πλοία μεταφοράς καυσίμων FUEL 2-3-4 όπως και η πλατφόρμα υποβρυχίων 3000 τόνων, η μεγαλύτερη στην κατηγορία της στον κόσμο, θα τεθεί σε λειτουργία.

