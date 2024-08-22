To ημιτελές φράγμα Κόρης Γεφύρι στη Χίο επισκέφθηκε το πρωί ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, συνεχίζοντας την περιοδεία του στο νησί.

Αναφερόμενος στο θέμα της λειψυδρίας επισήμανε ότι πρόκειται για τεράστιο πρόβλημα στις περισσότερες περιοχές της χώρας. «Εδώ έχουμε ένα ακόμη παράδειγμα της κυβερνητικής αβελτηρίας. Βρισκόμαστε στο υπό κατασκευή φράγμα στη θέση Κόρης Γεφύρι, που θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω ένα ακόμη «Γεφύρι της Άρτας». Το εγκαινίασαν προεκλογικά το 2023, αλλά βλέπετε ποια είναι η κατάσταση» σημείωσε σε δηλώσεις του ο κ. Ανδρουλάκης κάνοντας λόγο για απουσία κυβερνητικού σχεδίου αντιμετώπισης του μείζονος προβλήματος της λειψυδρίας.

«Δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν έχει εθνικό σχέδιο για τους υδάτινους πόρους, ένα πολύ κρίσιμο στοιχείο για το κόστος παραγωγής του πρωτογενούς τομέα και την καθημερινότητα εκατομμυρίων πολιτών. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για την κλιματική αλλαγή, αλλά έχουμε χρέος να υλοποιούμε ολοκληρωμένα σχέδια διαχείρισης αυτής της νέας πραγματικότητας, που πλήττει πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού σε όλη τη χώρα. Για το ΠΑΣΟΚ είναι κεντρική προτεραιότητα η στρατηγική για μια ανθεκτική οικονομία και ισχυρή κοινωνία» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής με πρωτοβουλία του βουλευτή Σταύρου Μιχαηλίδη έχει καταθέσει ερωτήσεις στη Βουλή για το πρόβλημα της λειψυδρίας και τις απαραίτητες παρεμβάσεις στο φράγμα Κόρης Γεφύρι ώστε να ολοκληρωθεί το έργο.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής έγινε δεκτός από τον Μητροπολίτη Χίου, Ψαρών και Οινουσσών, κ. κ. Μάρκο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.