Σε τροχιά κλιμάκωσης παραμένει η απεργιακή κινητοποίηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ), στα Ε/Γ-Ο/Γ πλοία της γραμμής Πάτρα - Ηγουμενίτσα - Ιταλία.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΝΕΝ αποφάσισε την προκήρυξη νέας 24ωρης απεργίας, για ένατη ημέρα, που ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη 25 Ιουνίου, στις 06:00 π.μ. και θα λήξει αύριο Τετάρτη 26 Ιουνίου την ίδια ώρα.

Όπως αναφέρει το ναυτεργατικό σωματείο, η αντιπρόταση του ΣΕΕΝ θα τεθεί για συζήτηση και απάντηση σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην απεργιακή Συνέλευση των μελών της Ένωσης, ενώ σημειώνει ότι τις τελευταίες 2 ημέρες η κινητοποίηση εξελίσσεται χωρίς ο ΣΕΕΝ να έχει προσφύγει στη δικαιοσύνη.

Τα μέλη της ΠΕΝΕΝ καλούν τον ΣΕΕΝ και την κυβέρνηση να αντιληφθούν τις ευθύνες τους και να δώσουν λύσεις στα αιτήματά τους, υπογραμμίζοντας ότι μονομερείς υποχωρήσεις και πιέσεις δημιουργίας τετελεσμένων σε μία απεργία δεν θα περάσουν.

Η διοίκηση της Ένωσης έχει ήδη γνωστοποιήσει στις εμπλεκόμενες ναυτιλιακές εταιρείες και στους πλοιάρχους τα στοιχεία των μελών που θα συγκροτήσουν το προσωπικό ασφαλείας για την ομαλή διεξαγωγή της 24ωρης απεργίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.