Ελέγχθηκε η πυρκαγιά στην Kάτω Ποσειδωνία Λαυρίου, όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ ο δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς, κάνοντας λόγο για άμεση αντίδραση της πολιτικής και πυροσβεστικής ηγεσίας.

Απέδωσε την καλή εξέλιξη και στον καθαρισμό του δάσους, αναφέροντας ότι σε διαφορετική περίπτωση οι φλόγες θα μπορούσαν να είχαν ξεφύγει στον Εθνικό Δρυμό του Σουνίου. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι δόθηκαν στην κυκλοφορία και πάλι οι δρόμοι.

Συγκεκριμένα, για την κατάσβεση της φωτιάς επιχείρησαν 90 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 οχήματα, ενώ στο σημείο μεταβαίνουν 2 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, καθώς και πλωτό μέσο του Πυροσβεστικού Σώματος.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κάτω Ποσειδωνία Λαυρίου Αττικής. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 14, 2024

Μήνυμα μέσω του 112 είχε σταλεί νωρίτερα σε όσους βρίσκονταν στην περιοχή, προκειμένου να απομακρυνθούν προς Ανάβυσσο λόγω της δασικής πυρκαγιάς που είναι σε εξέλιξη.

Συγκεκριμένα το μήνυμα αναφέρει:

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή Κάτω Ποσειδωνία Λαυρίου. Εάν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς Ανάβυσσο. Ακολουθείτε τις οδηγίες των αρχών»

Κανονικά διεξάγεται πλέον, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή του Λαυρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η κυκλοφορία είχε διακοπεί σε ορισμένα σημεία, λόγω της πυρκαγιάς

Πηγή: skai.gr

