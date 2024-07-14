ΣΥΡΙΖΑ: Γιατί η κυβέρνηση επιμένει στην αποκάλυψη της ταυτότητας των προστατευόμενων μαρτύρων της Novartis;

Το ερώτημα «γιατί η κυβέρνηση επιμένει στην αποκάλυψη της ταυτότητας των προστατευόμενων μαρτύρων» για το «σκάνδαλο Novartis», δεδομένου ότι «τα ελληνικά δικαστήρια έχουν απορρίψει επανειλημμένως τα σχετικά τους αιτήματα», θέτει ο ΣΥΡΙΖΑ με ανακοίνωση του.

Αρχικά ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει για το «σκάνδαλο Novartis» ότι «η Novartis και η Novartis Ελλάδας δέχτηκαν να πληρώσουν με εξωδικαστικό συμβιβασμό 346 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό δημόσιο για να αποφύγουν περαιτέρω έρευνα ανάμεσα στα άλλα και για τις δραστηριότητες επηρεασμού αξιωματούχων στην Ελλάδα». Επιπλέον τονίζει ότι «τους προστατευόμενους μάρτυρες, για τους οποίους πολύ λόγος γίνεται σήμερα, η δικαιοσύνη στην Αμερική τους έχει κρίνει αξιόπιστους».

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει κατόπιν των παραπάνω, πως «το ότι ο Άδωνις Γεωργιάδης, ο Ανδρέας Λοβέρδος και ο Αντώνης Σαμαράς επιμένουν στο δήθεν "ξεκουκούλωμα", ενώ τα ελληνικά δικαστήρια έχουν απορρίψει επανειλημμένως τα σχετικά τους αιτήματα (βλ. ενδεικτικά το υπ' αριθμ. 25/2022 βούλευμα του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου), αποδεικνύει την έλλειψη σεβασμού τους προς τον θεσμό της δικαιοσύνης, αλλά και τις συνεχείς τους αντιθεσμικές παρεμβάσεις προς τους Έλληνες δικαστές».

Επιπλέον υποστηρίζει ότι «ζητώντας να αποκαλυφθούν οι ταυτότητες τους, για να αποκαλύψουν τη δήθεν "σκευωρία", μεταξύ άλλων θέτουν σε κίνδυνο το ευρωπαϊκό πλαίσιο για τους προστατευμένους μάρτυρες και επιδιώκουν, ουσιαστικά, να το καταργήσουν».

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως το ερώτημα είναι: «Γιατί η κυβέρνηση επιμένει στην αποκάλυψη της ταυτότητας των προστατευόμενων μαρτύρων; Φοβάται κάτι άλλο που έρχεται; Προσπαθεί να εκφοβίσει ή να αποτρέψει κάποιους μάρτυρες σε άλλες υποθέσεις; Είναι μια τακτική κατευνασμού του κ. Σαμαρά, συμπλέοντας μαζί του, για λόγους εσωκομματικής εκεχειρίας στη ΝΔ;».

Κατά τον ΣΥΡΙΖΑ «είναι δεδομένο ότι επανερχόμενη σε κάτι που η δικαιοσύνη έχει κρίνει ήδη δεκάδες φορές, η κυβέρνηση προσπαθεί βολικά να αποπροσανατολίσει τη δημόσια συζήτηση από τα πραγματικά, χρονίζοντα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, πετώντας ταυτόχρονα λάσπη στον ΣΥΡΙΖΑ».

Καταληκτικά αναφέρει ότι «η ακρίβεια, οι αυξήσεις στην ενέργεια, ο στραγγαλισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων δεν κρύβονται με τεχνάσματα. Κι ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει να τα αναδεικνύει».

