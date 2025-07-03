«Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ξεκάθαρη. Απαιτείται Προκαταρκτική Επιτροπή για τη διερεύνηση των ποινικών ευθυνών των μελών της κυβέρνησης», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος σε συνέντευξή του στον real fm, εξηγώντας πως υπάρχουν τρεις ξεκάθαροι λόγοι: «Το πρώτο είναι ότι η δικογραφία που είχε έρθει από την Ευρωπαία Εισαγγελέα ζητά τη διερεύνηση όλων των ευθυνών και αν δεν διερευνηθούν στη Βουλή, δεν μπορούν να διερευνηθούν πουθενά αλλού. Το δεύτερο είναι ότι η κοινωνία της χώρας μας, ξεκάθαρα, έχει πάρει θέση και όχι μόνο από τις δημοσκοπήσεις, ότι απαιτείται και η διαλεύκανση, αλλά και η κάθαρση στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και το τρίτο είναι ότι έχουμε και μια κοινοβουλευτική συνταγματική ευθύνη να ασκούμε τα καθήκοντά μας. Έχουμε ορκιστεί γι' αυτό και δεν πρέπει να αφήσουμε κανένα περιθώριο είτε αποσβεστικής προθεσμίας, είτε παραγραφής, είτε κουκουλώματος».

«Υπάρχει κορυφαία ευθύνη του κ. Μητσοτάκη. Κορυφαία πολιτική ευθύνη. Ξεκάθαρα ήταν εν γνώσει του και ο μηχανισμός αυτός των ρουσφετιών ήταν της Νέας Δημοκρατίας. Κλέβανε λεφτά των αγροτών για να τακτοποιήσουν δικούς τους με σκοπό και την ψηφοθηρία», σημείωσε, επισημαίνοντας πως «το παραδέχτηκε ο ίδιος, το είπε στη δήλωσή του». «Δεν χρειάζεται να συζητηθεί κάτι άλλο, όταν τα έχει παραδεχτεί όλα αυτά ο πρωθυπουργός και την αποτυχία και τη σύνδεση με κολλητούς, ημέτερους και ψήφους, προκύπτει ένα πολιτικό ζήτημα. Πώς μπορεί να παραμένει πρωθυπουργός;», διερωτήθηκε.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει πει, ότι η κυβέρνηση πρέπει να παραιτηθεί. Αυτό αντιστοιχεί και στη διάθεση της κοινωνίας η οποία πρέπει και αυτή να εκφραστεί. Και εμείς το θέτουμε στην κοινωνία, πρώτα απ' όλα, γιατί είναι δίκαιο αίτημα. Αντιστοιχεί στη Δικαιοσύνη. Γιατί αυτή είναι μία κυβέρνηση μπλεγμένη στα σκάνδαλα», ανέφερε και πρόσθεσε:

«Υπάρχει θέμα ευθύνης πολιτικών προσώπων. Τι θα πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί; Αυτό που συμφέρει το κόμμα τους και την καρέκλα τους ή αυτό που συμφέρει την Ελλάδα; Εγώ είμαι υποχρεωμένος, και ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι υποχρεωμένος να μιλήσει σχετικά με τα πρέπει και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας. Απαιτείται παραίτηση της κυβέρνησης και εκλογές. Απαιτείται μια άλλη κυβέρνηση. Μπορεί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να συμβάλει ώστε αυτή η κυβέρνηση να είναι προοδευτική; Όχι μόνο απλά μπορεί να συμβάλει, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ μπορεί να δημιουργήσει τους όρους για κάτι τέτοιο».

«Δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία, υπάρχουν όμως αδιέξοδα στην ελληνική κυβέρνηση. Άρα προκύπτει ένα δίλημμα. Αφήνεις τα αδιέξοδα και την κατηφόρα να συνεχίζεται; Ή λες ένα "φτάνει, πρέπει να αλλάξουμε"; Η Ελλάδα πρέπει να έχει αξιοπρέπεια, πρέπει να έχει διαφάνεια, πρέπει να έχει το μέλλον που της αξίζει. Εγώ είμαι με αυτήν την πλευρά», υπογράμμισε, σημειώνοντας πως ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παίζει το ρόλο του «χημικού καταλύτη για την ενοποίηση των δυνάμεων της Κεντροαριστεράς», όπως και ο Αλέξης Τσίπρας, «με το πολιτικό βάρος και το πολιτικό κεφάλαιο που έχει».

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν σταματάει τις κοινωνικές συνεργασίες, αλλά έχει πολύ περισσότερες ευθύνες. Να εκπληρώσει την υποχρέωση να είναι ο πυλώνας, ο κορμός αυτής της προοδευτικής αντεπίθεσης και της κάθαρσης, η οποία πρέπει να γίνει στη χώρα μας. Και θα τον παίξουμε αυτό τον ρόλο, τον ασκούμε ήδη», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

