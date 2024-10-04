Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η εικόνα της φωτιάς που πλήττει από νωρίς το μεσημέρι τα μέτωπα στις περιοχές Γεράκι, Μπουμπούνα και Χάβαρι στην Ηλεία.

Σύμφωνα με το ilialive.gr, η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, με τις διάσπαρτες εστίες να περιορίζονται.

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να καταβάλλουν προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση των εστιών ενώ ταυτόχρονα και πραγματοποιούν περιπολίες για να εξασφαλίσουν ότι δε θα υπάρξουν αναζωπυρώσεις που θα μπορούσαν να θέσουν ξανά τις γύρω περιοχές σε κίνδυνο.

Συγκεκριμένα, στα τρία μέτωπα – προς Γεράκι, προς Μπουμπούνα και προς Χάβαρι – οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να περιορίσουν την εξάπλωση της φωτιάς, ελέγχοντας τα πιο επικίνδυνα σημεία.

Κόντρα στους ανέμου που δυσχέραιναν το έργο τους, κατάφεραν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά την πυρκαγιά, με τους κατοίκους των περιοχών να βοηθούν στο βαθμό που τους επιτρέπονταν.

Τραυματίστηκε πυροσβέστης

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε σοβαρά νωρίτερα, όταν οι φλόγες έφτασαν στους οικισμούς, ενώ κάηκε μία αγροικία και αγροτικά μηχανήματα.

Συγκεκριμένα, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική τραυματίστηκε ένα δασοκομάντο της 6ης ΕΜΟΔΕ. Ο πυροσβέστης διακομίστηκε αρχικά με ελικόπτερο Bell στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου ώστε να υποβληθεί στις πρώτες εξετάσεις και στη συνέχεια αποφασίστηκε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Πηγή: skai.gr

