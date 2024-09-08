Κεχαγιά: Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, τεκμηριωμένες, το επόμενο Σαββατοκύριακο στη ΔΕΘ

"Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη σημερινή (Κυριακή) συνέντευξη Τύπου στο πλαίσιο της ΔΕΘ ισχυρίστηκε με αυταρέσκεια ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης για τη χώρα. Προκάλεσε δε τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ως κόμμα της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να πει τι διαφορετικό θα έκανε στον τομέα της οικονομίας για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Όλες οι απαντήσεις, τεκμηριωμένες, θα δοθούν το επόμενο Σαββατοκύριακο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης" τόνισε η εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης Βούλα Κεχαγιά.

Σημειώνεται ότι ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στην 88η ΔΕΘ.

Από τη στιγμή που πέρασε η πρόταση μομφής, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν είναι πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση μομφής κατά του κ. Κασσελάκη πέρασε με 163 «ναι», 120 καταψήφισαν ενώ βρέθηκαν και 2 λευκά και 1 άκυρο.

Πηγή: skai.gr

