Ανδρουλάκης: Η περίοδος Μητσοτάκη είναι μια εποχή τεράστιων ανισοτήτων

Στο πλαίσιο της ομιλίας του στην Καρδίτσα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, σχολίασε τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη ΔΕΘ.

«Ο λαός εμπιστεύτηκε τον κ.Μητσοτάκη και ποιο είναι το αποτέλεσμα; Από το κακό στο χειρότερο. Πήρε πέρυσι στις εθνικές εκλογές 41%, γιατί ο λαός επέλεξε με κριτήριο το μη χείρον βέλτιστον, αλλά τελικά έχουμε συνεχώς μπροστά μας τα χειρότερα. Η περίοδος διακυβέρνησης Μητσοτάκη είναι μια εποχή τεράστιων ανισοτήτων. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι μισθοί στην Ελλάδα ως ποσοστό του ΑΕΠ είναι οι προτελευταίοι στην Ευρώπη. 26η η Ελλάδα σε μισθούς ανάμεσα στις 27 χώρες της Ευρώπης. Στα κέρδη των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ, όμως, η Ελλάδα είναι 3η στην Ευρώπη.

Σε όλες τις κανονικές χώρες, τα κέρδη των επιχειρήσεων συμβαδίζουν με το μισθολογικό κόστος. Κερδίζουν οι επιχειρήσεις, κερδίζει ο εργαζόμενος. Εδώ συμβαίνει το αντίστροφο» επισήμανε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με τις νέες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τη στεγαστική κρίση, ο κ. Ανδρουλάκης υπενθύμισε: «Καταθέσαμε εδώ και δύο χρόνια ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικών κατοικιών, κατάργησης της Golden Visa και περιορισμών της βραχυχρόνιας μίσθωσης. Ο κ. Μητσοτάκης μας αγνόησε και τώρα “κλαίει” πάνω από την καταστροφή για την οποία είναι υπεύθυνος. 42% είναι η αύξηση των ενοικίων για τις οικογένειες και 51% για τους φοιτητές σε τέσσερα χρόνια».

Αναφερόμενος στο διακύβευμα της εσωκομματικής διαδικασίας, ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε: «Τι θέλουμε να είναι το ΠΑΣΟΚ; Δεν εκλέγουμε μόνο Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Εκλέγουμε κι επιλέγουμε ποιο πολιτικό ήθος και πολιτικό πρόγραμμα πρέπει να έχει η επόμενη κυβέρνηση της Ελλάδας. Θέλουμε εξουσία για την εξουσία; Ή θέλουμε ένα κόμμα που υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα; Αυτό είναι το δίλημμα στις 6 και 13 Οκτωβρίου. Και πρέπει να μιλήσουμε πολιτικά και όχι με συνωμοσιολογίες και υπονοούμενα».

«Κάποιοι έχουν κοντή μνήμη, γιατί πολύ απλά οικοδομούν τις φιλοδοξίες τους στο αφήγημα της “ήττας”. Ηττημένο δεν είναι το ΠΑΣΟΚ που επιστρέφει. Ηττημένη θα είναι η Νέα Δημοκρατία και οι λαϊκιστές, που θέλουν τη χώρα μας μια καταδικασμένη χώρα, με ελάχιστες ευκαιρίες κι περιορισμένες προοπτικές» συμπλήρωσε.

«Καλώ όσους θέλουν να αλλάξει η Ελλάδα, ό,τι κόμμα κι αν ψήφισαν στις τελευταίες εθνικές εκλογές, να έρθουν κοντά μας, να αγκαλιάσουμε τις αγωνίες τους, να δώσουμε πραγματική ελπίδα και δύναμη σε ολόκληρη την πατρίδα. Αφού κάποιοι “βιάζονται” πολύ, ας θυμηθούν την ιστορία μας και ας αφήσουν τα λόγια. Αγώνας, κόπος και προσπάθεια απαιτείται. Και όπως πρασίνισε η Κρήτη, μπορούμε να πρασινίσουμε όλη την Ελλάδα. Να αποδείξουμε ότι όχι μόνο το ΠΑΣΟΚ δεν έκλεισε τον ιστορικό του κύκλο, αλλά επιστρέφει γεννημένο ξανά μέσα από τις παραδοσιακές αρχές και αξίες του, αλλά με ένα σύγχρονο προοδευτικό πρόγραμμα, που δίνει πατριωτικές, κοινωνικές, δίκαιες λύσεις για την Ελλάδα του μέλλοντος» κατέληξε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

