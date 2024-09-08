ΣΥΡΙΖΑ: Ο Νίκος Παππάς θα εκπροσωπήσει το κόμμα στην 88η ΔΕΘ

Ο Νίκος Παππάς αναλαμβάνει την εκπροσώπηση του ΣΥΡΙΖΑ στην 88η ΔΕΘ.

Από τη στιγμή που πέρασε η πρόταση μομφής, ο Στέφανος Κασσελάκης δεν είναι πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα με πληροφορίες η πρόταση μομφής κατά του κ. Κασσελάκη πέρασε με 163 «ναι», 120 καταψήφισαν ενώ βρέθηκαν και 2 λευκά και 1 άκυρο.

Βάσει του καταστατικού του ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο βήμα είναι η προσφυγή σε έκτακτο συνέδριο (πιθανότατα στα τέλη Σεπτεμβρίου) στο οποίο θα ανακηρυχθούν οι υποψηφιότητες για την προεδρία. Ο Παύλος Πολάκης είναι υποψήφιος πρόεδρος, όπως ανακοίνωσε το Σάββατο.

Άμεσα (αύριο Δευτέρα ή μεθαύριο) θα συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία. Με εισήγηση της Πολιτικής Γραμματείας σε 2 εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση της ΚΕ, όπου θα αποφασιστεί και η ανακήρυξη του έκτακτου συνεδρίου. Εκεί θα ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες αλλά θα γίνει και πολιτική συζήτηση.



Όλα θα γίνουν με βάση το καταστατικό.

«Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα με βαθιές ρίζες στην κοινωνία. Ένα καταστατικό που είναι το δικό μας Σύνταγμα. Είμαστε βέβαιο ότι με απόλυτη ομαλότητα θα γίνουν και οι υπόλοιπες διαδικασίες. Ανοίγω τη διαδικασία. Η ΚΕ αποφάσισε σχεδόν ομόφωνα να συγκληθεί εκ νέου σε δύο εβδομάδες από τώρα. Στέλνουμε ένα μήνυμα ηρεμίας, ένα μήνυμα δημοκρατικού διαλόγου σε όλο τον προοδευτικό κόσμο. Στον κόσμο που πληγώθηκε από τις τελευταίες εξελίξεις» τόνισε ο κ. Παππάς. Ερωτηθείς αν θα είναι υποψήφιος απάντησε ότι δεν θα ανοίξει τώρα τέτοια κουβέντα. «Θα εκπροσωπήσω το κόμμα στη ΔΕΘ» είπε.

"Θα ανακοινωθούν οι αποφάσεις μου - Πάντα θα ανήκω στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ"

Το γεγονός πως θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του στο περιθώριο της υπερψήφισης της πρότασης μομφής από την παράταξή του, επεσήμανε ο Στέφανος Κασσελάκης αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Τόνισε πως πάντα θα ανήκει στον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ ενώ δήλωσε λυτρωμένος γιατί είδαν όλοι οι πολίτες την μομφή που υφίσταται από την πρώτη ημέρα που εκλέχτηκε πρόεδρος.

«Είναι πρωτοφανές η κομματική γραφειοκρατία να μην αποδέχεται την ψήφο των μελών του κόμματος. Έτσι πέρασα έναν ολόκληρο χρόνο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, αποχωρώντας από τη συνεδρίαση μίλησε για εξευτελισμό της Κεντρικής Επιτροπής «φορώντας τους κουκούλα»

Η διαδικασία συνεχίζεται με όλα τα μέλη της ΚΕ να είναι μέσα στην αίθουσα.

"Αν θέλει ο κ. Κασσελάκης, φυσικά και μπορεί να είναι υποψήφιος"

"Δήλωσα διαθεσιμότητα για την επόμενη ημέρα, εξέφρασα συνολικό προγραμματικό πλαίσιο που μπορεί να αποτελέσει τον πυρήνα με στόχο το ρίξιμο σε σύντομο χρονικό διάστημα της νεοφιλελεύθερης κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη", είπε ο Παύλος Πολάκης σύμφωνα με την ΕΡΤ.



Πρέπει να προχωρήσουμε συντεταγμένα και προφανώς ενωτικά, χωρίς ακραίες εκφράσεις και να καταλήξουμε στο προγραμματικό πλαίσιο, σημείωσε ο κ. Πολάκης.



Αν θέλει ο κ. Κασσελάκης φυσικά και μπορεί να είναι υποψήφιος, απάντησε σε σχετική ερώτηση.

"Πέρασε μια δύσκολη στιγμή"

«Έκλεισε μια δημοκρατική διαδικασία για τον ΣΥΡΙΖΑ, την οποία προσπαθήσαμε να αποφύγουμε για να μην δημιουργηθεί διχασμός», σημείωσε ο Σωκράτης Φάμελλος μετά το πέρας της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής, τονίζοντας ότι ταυτόχρονα αυτή η διαδικασία «απέδειξε ότι τα μέλη της ΚΕ θέλουν μια νέα πολιτική πρόταση, που να δίνει διέξοδο και προοπτική στο ΣΥΡΙΖΑ».

Παραδέχτηκε ότι υπάρχει «συρρίκνωση» και «απαξίωση» στον κόσμο, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι «η επόμενη μέρα μάς βρίσκει ενωμένους στον ΣΥΡΙΖΑ» και πως όλοι συμφωνούν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να είναι «ο πυλώνας και ο χώρος που θα δώσει τις περισσότερες ιδέες και δυνάμεις για μια προοδευτική αντεπίθεση». «Πέρασε μια δύσκολη στιγμή, δεν μένει στίγμα στο ΣΥΡΙΖΑ, δυστυχώς ο Στέφανος Κασσελάκης επέλεξε κάτι τέτοιο, προσπαθήσαμε να το αποφύγουμε, αλλά δεν υπάρχουν αδιέξοδα», είπε. Ερωτηθείς αν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος είπε πως σήμερα αποφασίστηκε «το κοινό, το συλλογικό» και δήλωσε «στρατιώτης».

"Κερδίσαμε σήμερα θα κερδίσουμε και στον τελικό στόχο"

Σήμερα αναμετρήθηκε η ανυποληψία και ο εκφυλισμός του ΣΥΡΙΖΑ που στην πράξη στήριζε τον Κυριάκο Μητσοτάκη δήλωσε ο Χρήστος Σπίρτζης. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ για να συνεχίσει αυτή την προσπάθεια. Κερδίσαμε σήμερα θα κερδίσουμε και στον τελικό στόχο.

