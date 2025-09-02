Έξι νέες ψηφιακές υπηρεσίες που αφορούν Άδειες Οδήγησης και Άδειες Κυκλοφορίας είναι πλέον διαθέσιμες για διεκπεραίωση από τους υπαλλήλους των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε όλη τη χώρα, μέσω της υποδομής του gov.gr.

Οι νέες υπηρεσίες υλοποιήθηκαν από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών και Μεταφορών και Εσωτερικών, με στόχο φυσικά τη διευκόλυνση όλων των πολιτών. Η δυνατότητα πρόσβασης στις υπηρεσίες από τα ΚΕΠ διευρύνει σημαντικά την καθολικότητα της εξυπηρέτησης και δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες που δεν διαθέτουν εξοικείωση με τις ψηφιακές τεχνολογίες να διεκπεραιώνουν τις σχετικές διαδικασίες.



Οι νέες υπηρεσίες αποτελούν μέρος του συνεχιζόμενου έργου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, το οποίο υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Ειδικότερα, προστίθεται σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών που διευκολύνουν ιδιοκτήτες και οδηγούς οχημάτων, όπως η διαδικασία για αρχική χορήγηση άδειας οδήγησης οχήματος ΙΧ μέσω gov.gr, η ψηφιακή μεταβίβαση ΙΧ επιβατικού και δικύκλου οχήματος μέσω ΚΕΠ, η άρση παρακράτησης κυριότητας επιβατικού ή δικύκλου οχήματος ιδιωτικής χρήσης μέσω του gov.gr.

Οι έξι νέες υπηρεσίες που μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται και μέσω των ΚΕΠ είναι:

Ανανέωση Άδειας Οδήγησης

Αντικατάσταση Άδειας Οδήγησης

Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω φθοράς

Αντίγραφο Άδειας Οδήγησης λόγω απώλειας ή κλοπής

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για Άδειες Οδήγησης χωρίς καταχωρισμένο ΑΦΜ

Αντίγραφο Άδειας Κυκλοφορίας λόγω απώλειας, κλοπής ή φθοράς

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται από υπάλληλο των ΚΕΠ, με τα στοιχεία του πολίτη να αντλούνται αυτόματα με διαλειτουργικότητα και συγκεκριμένα:

Φωτογραφία και υπογραφή από την εφαρμογή myPhoto

Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας από την ΕΛ.ΑΣ.

Πιστοποιητικά υγείας από τους γιατρούς, τα οποία ενσωματώνονται αυτόματα στην αίτηση της Ανανέωσης Άδειας Οδήγησης

Η απλοποίηση των διαδικασιών και η πλήρης ψηφιοποίησή τους καταργεί την ανάγκη ταχυδρομικής αποστολής εντύπων και δικαιολογητικών από τα ΚΕΠ προς τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών, επιταχύνοντας τη διεκπεραίωση και μειώνοντας τη γραφειοκρατία.

Η σχεδίαση των ψηφιακών υπηρεσιών μέσω ΚΕΠ και η ψηφιακή διαβίβαση και διεκπεραίωσή τους από τις Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των 13 Περιφερειών της χώρας, εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης συνεργασίας των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Υποδομών & Μεταφορών και Εσωτερικών, και υλοποιήθηκε από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του ΙΤΕ.

Διαθέσιμη μέσω gov.gr η επέκταση άδειας οδήγησης και η απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)

Μέσω του gov.gr οι πολίτες μπορούν πλέον να εκκινούν τη διαδικασία για την επέκταση της άδειας οδήγησης τους καθώς και για την απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ). Πρόκειται για μια σημαντική υπηρεσία, που σχεδιάστηκε από τα Υπουργεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών με στόχο τη διευκόλυνση των πολιτών και τον περιορισμό της γραφειοκρατίας.

Η νέα υπηρεσία «Επέκταση άδειας οδήγησης ή/και απόκτηση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)» είναι διαθέσιμη:

Είτε μέσω gov.gr στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Μετακινήσεις».

Είτε απευθείας από το https://drivers-vehicles.services.gov.gr .

Πιο συγκεκριμένα, η υποβολή της αίτησης μπορεί να γίνει είτε από τους ίδιους είτε από τη Σχολή Οδηγών της επιλογής τους, στην οποία μπορούν να παρέχουν εξουσιοδότηση μέσω της εφαρμογής. Η διαδικασία περιλαμβάνει τη συμπλήρωση των απαραίτητων στοιχείων, την έκδοση και πληρωμή των σχετικών παραβόλων, καθώς και τη διενέργεια των απαραίτητων ιατρικών εξετάσεων για όποια κατηγορία είναι απαραίτητο. Στη συνέχεια, οι οδηγοί μπορούν να επιλέξουν Σχολή Οδηγών, να ολοκληρώσουν την εκπαίδευσή τους και να προγραμματίσουν τις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις μέσω της εφαρμογής. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων για όλες τις κατηγορίες που επιλέχθηκαν, η άδεια εκδίδεται αυτόματα και ο πολίτης ενημερώνεται από την εφαρμογή για να την παραλάβει από την Περιφέρεια που είχε δηλώσει κατά την αίτηση.

Η νέα υπηρεσία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της συνεργασίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με το Ινστιτούτο Πληροφορικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και συμβάλλει περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τομέα των μεταφορών, αφού προστίθεται σε ένα σύνολο περισσότερων από 20 ψηφιακών υπηρεσιών για τη διευκόλυνση των ιδιοκτητών και οδηγών οχημάτων με πρωτοβουλία των Υπουργείων Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Υποδομών και Μεταφορών. Όλες οι απαραίτητες πληροφορίες αντλούνται αυτόματα, μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

