Για παροχή «ασυλίας» στην προσωρινή διοίκηση του ΟΠΕΚΕΠΕ «με εμβόλιμη τροπολογία στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών για το Πειθαρχικό Δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων» κατηγορεί την κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ.

«Μετά τη σπουδή της κυβέρνησης να κλείσει άρον - άρον τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τη βιαστική και ανοργάνωτη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ, έρχεται τώρα η συγκεκριμένη διάταξη σε άσχετο νομοσχέδιο και μάλιστα τη στιγμή που τα δημοσιεύματα μιλούν για νέα δικογραφία της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, με εμπλεκόμενα πολιτικά πρόσωπα και αποκαλυπτικά στοιχεία», σημειώνει και συνεχίζει:

«Επειδή δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση των σκανδάλων και της διαφθοράς, την καλούμε να απαντήσει ξεκάθαρα: Ποιος ο σκοπός της συγκεκριμένης τροπολογίας; Ποιος ο λόγος θέσπισης ακαταδίωκτου για μια προσωρινή διοίκηση η οποία προφανώς δεν φέρει ευθύνη για όσα προηγήθηκαν; Υπάρχει σχέδιο για την επόμενη μέρα του Οργανισμού; Ή ακολουθούμε το δόγμα βλέποντας, κουκουλώνοντας και κάνοντας;».

«Η ελληνική κοινωνία δεν αντέχει άλλη συγκάλυψη», καταλήγει η σχετική ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Πηγή: skai.gr

