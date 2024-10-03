Μαρινάκης: Θα αυστηροποιηθεί πολύ η παραμέληση των ανηλίκων

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, όσον αφορά την ερώτηση που κατέθεσαν χθες βουλευτές της ΝΔ σημείωσε: «Νομίζω είχαμε μετρήσει ότι είχαν γίνει άλλες 6.200 ερωτήσεις στα 5 χρόνια που είναι η ΝΔ στην κυβερνηση και γίνεται συζήτηση για τις δύο τελευταίες. Αλίμονο αν ήταν πρόβλημα μία ερώτηση βουλευτών. Βασικό καθήκον των βουλευτών να προασπίζουν τα συμφέροντα των πολιτών. Απευθύνουν ερωτήματα, πιέζουν την κυβέρνηση, παίρνουν απαντήσεις. Σε άλλα κόμματα έχουν πραγματικά εσωκομματικά προβλήματα».

Σε ερώτηση εάν ακολουθήσει άλλη ερώτηση βουλευτών για την ενέργεια για τις τιμές των παρόχων και αν υπάρχουν υπουργοί που δεν κάνουν καλά τη δουλειά απάντησε πως ισχύει το αντίθετο.

Για το μεταναστευτικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι συζητήθηκε στο ΚΥΣΕΑ και είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. «Η πολιτική που εφαρμόζουμε μάς δείχνει τον δρόμο. Δεν υπάρχει ορατός κίνδυνος. Είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση», πρόσθεσε.

Μετά από σχετική ερώτηση για την παραβατικότητα των ανηλίκων και το bullying στα σχολεία, τόνισε πως είναι δεδομένο ότι δεν επιτρέπεται να χειροδικήσει κανένας σε κανένα και ανέφερε μια σειρά από δράσεις που υλοποιεί η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει συνολικά το πρόβλημα. «Υπάρχει και η ευθύνη των γονέων. Όταν ένα παιδί συμμετέχει σε μαχαιρώματα και δίνει ραντεβού για ξύλο ξανά και ξανά, τότε είναι τεράστια η ευθύνη των γονέων. Θα αυστηροποιηθεί πολύ η παραμέληση των ανηλίκων», συμπλήρωσε επισημαίνοντας ότι οι γονείς θα πρέπει να είναι σύμμαχοι των εκπαιδευτικών.

Σχολιάζοντας δηλώσεις της κ. Κατερίνας Μονογιού για επιστροφή στο κατηχητικό, είπε πως είναι μία πρόταση από μία βουλευτή την οποία ακούμε με ενδιαφέρον. «Σίγουρα δεν θα λύσει το πρόβλημα. Αλλά το να ωθούμε τα παιδιά σε υγιείς δραστηριότητες είναι μια διάσταση αντιμετώπισης του προβλήματος», υπογράμμισε.

Αναφερόμενος στην παρουσία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε εκδήλωση του υποψηφίου του ΕΒΕΑ Γιάννη Μπρατάκου και σε ερώτηση εάν θα υπάρχει πρόβλημα αν δεν εκλεγεί, απάντησε πως «δεν έχει λογική αυτό που με ρωτάτε». Όπως υποστήριξε, όποια απόφαση κι αν πάρουν οι εκλογείς, η κυβέρνηση θα τη σεβαστεί και θα συνεργαστεί με τον νέο πρόεδρο του ΕΒΕΑ.

Σε ερώτηση εάν υπάρχει πολιτική ευθύνη σε περίπτωση που η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κρίνει ότι υπεύθυνη είναι η ΝΔ για τη διαρροή στοιχείων εκλογέων, ο κ. Μαρινάκης απάντησε, μεταξύ άλλων: «Ας περιμένουμε την απόφαση. Ας μη μιλάμε για κάτι το οποίο ακόμα δεν έχουμε δει».

Για την κριτική που ασκούν κόμματα της αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση σχετικά με την εξωτερική πολιτική της, με αφορμή τη δολοφονία του Ιωνά Καρούση στο Ισραήλ, σημείωσε πως η Ελλάδα έχει υποδειγματική και ισορροπημένη εξωτερική πολιτική με στόχο την αποκλιμάκωση και αυτό δεν είναι λόγια αλλά πράξεις όπως οι πρόσφατες συναντήσεις του πρωθυπουργού στη Νέα Υόρκη όπου είδε και τον ηγέτη της Παλαιστινιακής Αρχής. «Δολοφονήθηκε νέο παιδί, Έλληνας, από σφαίρες τρομοκρατών. Αυτό είναι κάτι που οφείλεις να το κοιτάξεις με σεβασμό και οδύνη απεναντι στους συγγενείς. Ας κοιτάξουν τα κόμματα, ειδικά της Αριστεράς, ποιοι βγάζουν ποιες ανακοινώσεις. Ποιοι δεν ονοματίζουν τρομοκρατικές τις επιθέσεις. Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε εκφράσει τη στήριξη μας και έχουμε μιλήσει για την προστασία των αμάχων. Είναι αυτονόητη η στήριξη στον λαό του Ισραήλ και στις οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν. Ζητάμε κατάπαυση του πυρός και να υπάρχουν δίοδοι για τους αμάχους. Η Ελλάδα τιμά την ιστορία της και τη σχέση της με τους διαχρονικούς της συμμάχους», συμπλήρωσε.

Κληθείς να σχολιάσει δηλώσεις του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια, ότι δεν περιμέναμε τέτοια φωτιά στο Ξυλοκάστρο, και ανακοίνωση των πυροσβεστών για 4.000 κενά στο προσωπικό, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε πως κάθε χρόνο έχουμε όλο και περισσότερους πυροσβέστες και μέσα, και προφανώς χρειαζόμαστε περισσότερα. Όπως τόνισε, εφέτος είχαμε πάνω από 5.000 πυρκαγιές, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων αναχαιτίστηκαν.

Ο κ. Μαρινάκης μίλησε για την πολιτική πρόληψης, η οποία αποδίδει και σημείωσε ότι υπάρχουν και πυρκαγιές που ξεφεύγουν, ενώ ο στόχος είναι να μειωθούν. «Τα επίσημα στοιχεία δειχνουν ότι βελτιώνεται η χώρα μας. Επίσης όλο και περισσότερο δείχνει τα "δόντια" της η κλιματικη κρίση», πρόσθεσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.