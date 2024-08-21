Χάρης Δούκας: Πρόταση Νόμου για την Προστασία της Αττικής

Ο Χάρης Δούκας σε συνέχεια της επιστολής του προς τους συνυποψήφιους του, για την εκπόνηση Σχεδίου Άμεσης Διάσωσης της Αττικής, συναντήθηκε σήμερα με τον Γραμματέα του Τομέα Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ, καθηγητή κ. Παναγιώτη Δημόπουλο, τον κ. Παναγιώτη Καρκατσούλη, εμπειρογνώμονα Δημόσιας Διοίκησης και ειδικούς επιστήμονες. Κοινός τόπος στη συνάντηση ήταν η ανάγκη αλλαγής του αποτυχημένου δόγματος της κυβέρνησης στο τρίπτυχο πρόληψη-διαχείριση-δασοπυρόσβεση.

Προς αυτή την κατεύθυνση έγινε μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων και διατυπώθηκαν σχετικές προτάσεις. Στη σύσκεψη, όλοι συμφώνησαν να υπάρξει ανοιχτό κάλεσμα προς τους φορείς που εμπλέκονται με την προστασία των δασών, την Αυτοδιοίκηση, και βεβαίως τους ειδικούς επιστήμονες, για να συμμετέχουν με τις ιδέες και τις προτάσεις τους, στην εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης πρότασης νόμου. Στόχος είναι, ένα νέο μοντέλο, προσαρμοσμένο στις σύγχρονες δύσκολες συνθήκες, που θα προστατεύει αποτελεσματικά ανθρώπους, περιουσίες και τα οικοσυστήματα της Αττικής.

Ο Χάρης Δούκας ανανεώνει την πρόσκληση του προς όλους τους συνυποψήφιούς του, προκειμένου να ενώσουν τις δυνάμεις τους με στόχο την υπεράσπιση του δικαιώματος όλων των πολιτών να ζουν σε ένα ασφαλές και υγιές περιβάλλον και ευχαριστεί τη Νάντια Γιαννακοπούλου και τον Μιχάλη Κατρίνη για την άμεση ανταπόκριση τους

Πηγή: skai.gr

