Μια νομοθεσία «έκτακτης ανάγκης για το κλίμα» ζητούν με κοινό τους άρθρο που δημοσιεύεται σήμερα στη γαλλική εφημερίδα Le Monde, 99 Γάλλοι επιστήμονες, κυρίως από τον χώρο της κλιματολογίας, όπως και της οικονομίας και της κοινωνιολογίας.

«Είμαστε συλλογικά τραυματισμένοι από τις ημέρες ακραίας ζέστης που μόλις βιώσαμε» είναι τα αρχικά λόγια του άρθρου με το οποίο οι 99 επιστήμονες κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και ζητούν την υιοθέτηση μέτρων για την αντιμετώπιση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, η οποία, όπως σημειώνουν, προκαλεί την αυξανόμενη συχνότητα των καυσώνων.

«Ο γαλλικός λαός έχει βιώσει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής από πρώτο χέρι», αναφέρει το κείμενο, όπου επισημαίνεται ότι η θέσπιση μίας νέας νομοθεσίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης είναι «ζήτημα της συλλογικής μας επιβίωσης». Μεταξύ των προτεραιοτήτων αυτού του νόμου θα πρέπει να είναι η απαγόρευση της χρηματοδότησης και της συμμετοχής όλων των γαλλικών εταιρειών άμεσα ή έμμεσα, στην ανάπτυξη νέων έργων ορυκτών καυσίμων στη Γαλλία ή στο εξωτερικό, αναφέρουν οι υπογράφοντες. Κατηγορούν για «κυνισμό» τη γαλλική εταιρεία πετρελαίου και φυσικού αερίου TotalEnergies, επισημαίνοντας ότι «στις 24 Ιουνίου 2026, δηλαδή την πιο ζεστή ημέρα στην ιστορία της Γαλλίας», ανακοίνωσε τη συμμετοχή της της σε ένα νέο έργο ορυκτών καυσίμων στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

«Η βιομηχανία ορυκτών καυσίμων και οι δεκαετίες αδράνειας για το κλίμα έχουν διαταράξει το σχετικά σταθερό κλίμα που βίωνε η Γη για 12.000 χρόνια», προειδοποιούν οι συγγραφείς του άρθρου, επισημαίνοντας ωστόσο ότι «μπορούμε ακόμα να αποτρέψουμε τον κόσμο από το να γίνει ακατοίκητος για μεγάλα τμήματα της ανθρωπότητας». Οι υπογράφοντες την ανοιχτή επιστολή ζητούν επίσης ένα πράσινο ταμείο για τη χρηματοδότηση έργων τοπικής αυτοδιοίκησης που αποσκοπούν στην επιτάχυνση της οικολογικής μετάβασης. Τα επαναλαμβανόμενα κύματα καύσωνα αποτελούν σαφή δείκτη της κλιματικής αλλαγής, που προκαλείται κυρίως από την καύση άνθρακα, πετρελαίου και φυσικού αερίου, σημειώνουν οι υπογράφοντες το άρθρο τονίζοντας ότι εφεξής τα κύματα καύσωνα αναμένεται να γίνουν πιο συχνά, μεγαλύτερης διάρκειας και πιο έντονα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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