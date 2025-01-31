Live η 2η ψηφοφορία για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας

Την αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών αναζητά εκ νέου η Ολομέλεια της Βουλής στη σημερινή, δεύτερη ονομαστική ψηφοφορία, για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας.

Στην πρώτη ψηφοφορία, που διεξήχθη το περασμένο Σάββατο 25 Ιανουαρίου, πρώτος σε ψήφους αναδείχθηκε ο προτεινόμενος από την κυβερνητική πλειοψηφία Κωνσταντίνος Τασούλας, με 160 ψήφους. Ακολούθησαν, η προτεινόμενη από τον ΣΥΡΙΖΑ Λούκα Κατσέλη με 40 ψήφους, ο προτεινόμενος από το ΠΑΣΟΚ Τάσος Γιαννίτσης με 34 ψήφους και ο προτεινόμενος από την ΚΟ της «Νίκης» Κώστας Κυριακού με 14 ψήφους.

Κατεγράφησαν, επίσης, 49 «παρών», ενώ τρεις βουλευτές απουσίαζαν.

Προβάδισμα Τασούλα - Σταθερά δεύτερο το «παρών»

Χωρίς (σημαντικές) αλλαγές αλλά και χωρίς «λευκό καπνό» θα κυλήσει και σήμερα η διαδικασία, καθώς η Ολομέλεια αναζητά για δεύτερη φορά την αυξημένη πλειοψηφία των 200 βουλευτών για την εκλογή του Πρώτου Πολίτη της χώρας.

Υπενθυμίζεται ότι στον α’ γύρο, ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε συγκεντρώσει 160 ψήφους, λαμβάνοντας πέραν της Νέας Δημοκρατίας τη στήριξη των Αντώνη Σαμαρά, Μάριου Σαλμά, Παύλου Σαράκη και Χάρη Κατσιβαρδά. Το συνολικό άθροισμα των 34 ψήφων θα πιάσει εκ νέου ο Τάσος Γιαννίτσης, με τον υποψήφιο της Χαριλάου Τρικούπη να υπερψηφίζεται από τον Πέτρο Παππά και Ράνια Θρασκιά, με τον πρώτο να εμφανίζεται όλο και πιο κοντά σε μία ένταξη στην κοινοβουλευτική ομάδα. Θετικά θα ταχθεί και ο Μπαράν Μπουρχάν, που προέρχεται από τους κόλπους του ΠΑΣΟΚ. Πιο ευρεία στήριξη από εκείνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα λάβει η Λούκα Κατσέλη, που το περασμένο Σάββατο υπερψηφίστηκε από 40 βουλευτές (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά, Αθηνά Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης και Αρετή Παπαϊωάννου.

Δεκατέσσερις πάντως θετικές ψήφους είχε συγκεντρώσει και ο προερχόμενος από τη Νίκη, Κώστας Κυριακού. ΚΚΕ, Ελληνική Λύση και Πλεύση Ελευθερίας θα δηλώσουν εκ νέου «παρών» στη διαδικασία, θέση όμοια με εκείνη που θα κρατήσουν οι 5+1 βουλευτές του Κινήματος Δημοκρατίας. Οι βουλευτές του «παρών» θα αγγίξουν τους 50, μαζί με τον Ευάγγελο Αποστολάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες στην ψηφοφορία θα βρεθούν και οι 2 ανεξάρτητοι, Γιώργος Ασπιώτης και Μιχάλης Γαυγιωτάκης χωρίς να έχουν προσδιορίσει τη στάση τους.

Πρόεδρος της Δημοκρατίας στις 12 Φεβρουαρίου

Το νέο πρόσωπο πάντως για το ύπατο πολιτειακό αξίωμα δε θα εκλεγεί ούτε την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς προϋπόθεση της τρίτης ψηφοφορίας είναι ο υποψήφιος να συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 βουλευτές (3/5). Ο πιο εύκολος στόχος της απόλυτης πλειοψηφίας (151 θετικές ψήφοι) θα αποτελέσει προαπαιτούμενο της τέταρτης ψηφοφορίας την Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου, με τον κ. Τασούλα να εκλέγεται Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

