Ίμια - Ανάρτηση Θεοδωρικάκου για τους πεσόντες: «Αθάνατοι ήρωες»

Θεοδωρικάκος για τους πεσόντες των Ιμίων: «Αθάνατοι ήρωες – Δεν τους ξεχνάμε ποτέ»

Στους πεσόντες ήρωες των Ιμίων αναφέρεται σε σημερινή ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης,με αφορμή τα 29 χρόνια από την Κρίση των Ιμίων. 

Στους πεσόντες ήρωες των Ιμίων αναφέρεται σε σημερινή ανάρτησή του ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος,με αφορμή τα 29 χρόνια από την Κρίση των Ιμίων

«Αθάνατοι ήρωες! Είναι για πάντα μαζί μας, στις καρδιές όλων των Ελλήνων, στην εθνική μνήμη και το καθήκον της προάσπισης των συνόρων της πατρίδας μας σε στεριά, θάλασσα και αέρα. Δεν τους ξεχνάμε ποτέ!», έγραψε χαρακτηριστικά για τους Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό, το πλήρωμα του μοιραίου ελικοπτέρου. 

