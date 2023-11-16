Κατρίνης: «Η αισχροκέρδεια κυριαρχεί εις βάρος του πολίτη»

Αναφερόμενος στην ακρίβεια, που κυριαρχεί στην αγορά ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε:

Η ακρίβεια είναι ορατή πλέον παντού στην καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό αποτυπώνεται σε διάφορους τομείς:

-Στις τηλεπικοινωνίες, όπου με βάση στοιχεία της Eurostat η Ελλάδα είναι 67% ακριβότερη σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρώπης.

-Στις τράπεζες, όπου παραμένουν και αυξήθηκαν οι καταχρηστικές προμήθειες και χρεώσεις για συναλλαγές, ενώ συνεχίζεται η αύξηση των επιτοκίων που «πνίγει» νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

-Στο στεγαστικό, όπου με βάση την πρόσφατη έρευνα της πιο γνωστής εταιρείας ακινήτων έχουμε 6% αύξηση ενοικίων το 2023, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η αύξηση έφτασε και το 20%, με τα νέα ζευγάρια και τους νέους ανθρώπους να μην μπορούν να στεγάσουν τα όνειρά τους με αξιοπρέπεια.

-Στην ενέργεια, όπου μόνο τον Νοέμβριο είχαμε αύξηση 10% στα τιμολόγια της ΔΕΗ, ενώ επίκεινται και άλλες αυξήσεις μέσα από έναν δαιδαλώδη τρόπο υπολογισμού της τιμής της κιλοβατώρας για τον οποίο δεν έχει γίνει κατάλληλη προετοιμασία.

-Και φυσικά, στην κορωνίδα της ακρίβειας, τα βασικά είδη διατροφής και διαβίωσης, όπου τα τελευταία τρία χρόνια είχαμε σωρευτικό πληθωρισμό της τάξης του 30%. Σε πολλά είδη πρώτης ανάγκης η χώρα μας είναι 30% έως 50% ακριβότερη από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και μάλιστα σε κάποια προϊόντα φτάνει και το 360%.

Σε σχέση με την καθυστερημένη επιβολή προστίμων από την κυβέρνηση και την απουσία ελέγχων από την αγορά στην περίοδο έξαρσης της ακρίβειας:

Εμείς φωνάζουμε εδώ και δύο χρόνια για την απουσία ελέγχων στην αγορά, με αποτέλεσμα να κυριαρχεί η αισχροκέρδεια. Ελάχιστα ήταν-μέχρι πρότινος- τα πρόστιμα στην αγορά τροφίμων, όπου σημειώνονται οι μεγαλύτερες αυξήσεις, ενώ όλο το καλοκαίρι δεν επιβλήθηκε ούτε ένα πρόστιμο για αισχροκέρδεια στα τρόφιμα! Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες αφορούν είδη για τα οποία ήδη η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε επισημάνει τις πολύ υψηλές τιμές πώλησης στους καταναλωτές πριν από 1 χρόνο (σχολικά είδη) και 6 μήνες (απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής). Άρα, η κυβέρνηση γνώριζε εδώ και ένα χρόνο-τουλάχιστον-με το πλέον επίσημο τρόπο ότι κάποια προϊόντα πωλούνται πανάκριβα και δεν έκανε απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα οι τιμές να ανεβαίνουν διαρκώς εις βάρος των πολιτών.

Το ερώτημα είναι απλό: γιατί- για τις ίδιες περιπτώσεις προϊόντων- επί της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης επιβάλλονται πρόστιμα, ενώ επί της προηγούμενης ηγεσίας δεν υπήρξε ούτε ένα;

Σχετικά με την μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη διατροφής δήλωσε:

Σε τρεις χώρες που εφαρμόστηκε το μέτρο, Πορτογαλία, Ισπανία και Πολωνία, η μείωση του ΦΠΑ οδήγησε σε μείωση μέχρι και δεκαέξι μονάδες του πληθωρισμού τροφίμων. Ένα μέτρο που προτάθηκε από την Ε.Ε., πέτυχε και ανανεώθηκε στις χώρες που εφαρμόστηκε και το προτείνει το ΠΑΣΟΚ από τον Ιανουάριο του 2022. Τη συγκεκριμένη πρόταση, που θα ανακουφίσει τους πολίτες στην καθημερινότητά τους, δεν την ενστερνίζεται μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά και το Ινστιτούτο έρευνας λιανεμπορίου καταναλωτικών αγαθών, όπως και ο Σύνδεσμος βιομηχανιών τροφίμων, αλλά και οι καταναλωτές (μελέτη ΙΝΕ-ΓΣΕΕ)

Σε ό,τι αφορά τη «λίστα Σκρέκα» για την «μόνιμη μείωση» στην τιμή προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, ο Βουλευτής Ηλείας απάντησε:

Αντί για τη μείωση του 5% στην τιμή κάποιων προϊόντων, που αναφέρει η λίστα, σήμερα που μιλάμε η τιμή επί της ουσίας είναι αυξημένη κατά 15% σε βασικά είδη διατροφής, όπως για παράδειγμα οι φακές και η φέτα.

Δηλαδή, την ίδια στιγμή που ένα προϊόν εμφανίζεται μειωμένο κατά 5% στη "λίστα Σκρέκα" σε σχέση με την αρχική τιμή, πωλείται σήμερα σε ακριβότερη τιμή από την αρχική στα σούπερ-μάρκετ. Αν αυτό δεν συνιστά εξαπάτηση των πολιτών, τότε τι είναι;

Το μοναδικό βασικό είδος διατροφής ευρείας κατανάλωσης που διατίθεται σήμερα με μείωση 5%, είχε παρουσιάσει αύξηση 4,78% μεταξύ Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου. Άρα, στην πράξη δεν έγινε μείωση.

Όσον αφορά την στελέχωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΔΙΜΕΑ για να αντιμετωπιστεί το θέμα της ακρίβειας:

Ενώ έχει ψηφιστεί νόμος, ο οποίος πρόσφερε τα «εργαλεία» και τη δυνατότητα ενίσχυσης με στελεχιακό δυναμικό στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για να επιτελέσει το έργο της, δεν έχουν γίνει προσλήψεις μέχρι σήμερα. Την ίδια ελλιπή στελέχωση εμφανίζει και η ΔΙΜΕΑ, ενώ διανύουμε τον τρίτο χρόνο ακρίβειας! Άρα, το συμπέρασμα είναι ένα: Πέρασαν δύο χρόνια με μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των προϊόντων και ανύπαρκτους ελέγχους από την κυβέρνηση, αφού με δική της ευθύνη υπολειτουργούσε ο ελεγκτικός μηχανισμός (ΔΙΜΕΑ) και δεν ενισχύθηκε η ανεξάρτητη αρχή (Επιτροπή Ανταγωνισμού).

