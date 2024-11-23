Κατατέθηκε χθες στη Βουλή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (Ε.Ε.) 2022/2041 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Οκτωβρίου 2022 για επαρκείς κατώτατους μισθούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Αναπροσαρμογή μισθών προσωπικού δημοσίου τομέα - Ρυθμίσεις για τον καθορισμό κατώτατου μισθού για τα έτη 2025, 2026 και 2027».

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι καινοτομίες του νέου προτεινόμενου συστήματος υπολογισμού του κατώτατου μισθού μέσω μαθηματικού τύπου, είναι οι εξής:

Ενισχύει την ασφάλεια για τους εργαζόμενους, καθώς προβλέπεται ότι ο κατώτατος μισθός δεν μπορεί να μειωθεί.

Το ύψος του κατώτατου μισθού συνδέεται με πραγματικά οικονομικά μεγέθη, όπως ο πληθωρισμός και η παραγωγικότητα

Βασίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα της ΕΛΣΤΑΤ, ενισχύοντας τη διαφάνεια και την εμπιστοσύνη στο σύστημα.

Συμπεριλαμβάνει τον δημόσιο τομέα, ώστε εφεξής, για πρώτη φορά, οι δημόσιοι υπάλληλοι να προστατεύονται από τον κατώτατο μισθό και να λαμβάνουν την εκάστοτε ονομαστική αύξηση του κατώτατου μισθού του ιδιωτικού τομέα.

Υπενθυμίζεται ότι η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώθηκε την Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2024, ενώ είχε προηγηθεί διάλογος της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως, με το σύνολο των εθνικών κοινωνικών εταίρων, την ΕΛΣΤΑΤ και τα κοινοβουλευτικά κόμματα.

Σχόλια που διατυπώθηκαν, κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης, ελήφθησαν υπ' όψιν για τη διαμόρφωση του νομοσχεδίου.

Ενδεικτικά, προτεινόμενες αλλαγές από τη διαβούλευση, που ενσωματώθηκαν στο τελικό κείμενο του σχεδίου νόμου, αφορούν στα εξής:

προβλέφθηκε η συμμετοχή στην Επιστημονική Επιτροπή του προέδρου του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων,

προστέθηκε λόγος ενεργοποίησης της ρήτρας παρέκκλισης από τον μαθηματικό τύπο και σε περιπτώσεις σημαντικής αύξησης του ποσοστού της ανεργίας,

αποσαφηνίστηκε ότι ο συντελεστής που θα προκύπτει από τον μαθηματικό τύπο θα είναι δεσμευτικός για τον καθορισμό του κατώτατου μισθού, και

συμπεριελήφθη το «Ινστιτούτο του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος» (ΙΝΣΒΕ) στους επιστημονικούς/ερευνητικούς φορείς που καλούνται να συντάξουν εκθέσεις για την αξιολόγηση του κατώτατου μισθού.

Η διαδικασία της υποβολής και συζήτησης προτάσεων προς ενσωμάτωση θα συνεχιστεί μέχρι το πέρας της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

