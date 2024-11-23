«Πυρά» κατά της αξιωματικής αντιπολίτευσης και του Νίκου Ανδρουλάκη εκτόξευσε ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης χαρακτηρίζοντας το ΠΑΣΟΚ ως «πράσινο ΣΥΡΙΖΑ», σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη που έδωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Σήμερα».

«Τα λάθη είναι ανθρώπινα και, όταν γίνονται, είναι καλό να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται. Στην προχθεσινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών απάντησα πως “η αξιωματική αντιπολίτευση άλλαξε χρώμα και κόμμα”. Μετά τη σημερινή συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, συνειδητοποίησα πως έκανα λάθος. Μόνο το χρώμα άλλαξε, αφού ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ είναι μια νέα πραγματικότητα» τονίζει σε ανακοίνωσή του.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του κ. Μαρινάκη

Τα λάθη είναι ανθρώπινα και, όταν γίνονται, είναι καλό να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται. Στην προχθεσινή ενημέρωση πολιτικών συντακτών απάντησα πως «η αξιωματική αντιπολίτευση άλλαξε χρώμα και κόμμα».

Μετά τη σημερινή συνέντευξη του κ. Ανδρουλάκη, συνειδητοποίησα πως έκανα λάθος. Μόνο το χρώμα άλλαξε, αφού ο πράσινος ΣΥΡΙΖΑ είναι μια νέα πραγματικότητα.

Δεν έχει νόημα να σχολιάσει κανείς την αμήχανη προσπάθειά του να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα «όχι» του ΠΑΣΟΚ σε αυτονόητες πρωτοβουλίες υπέρ των πολιτών, όπως τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία.

Αντιθέτως, ας μας απαντήσει ο πρόεδρος του πράσινου ΣΥΡΙΖΑ πού θα βρει τα 4 δισεκατομμύρια ευρώ που έταξε σήμερα στους Έλληνες πολίτες και πώς θα ξεπεραστούν οι νέοι ευρωπαϊκοί δημοσιονομικοί κανόνες. Και, για να μην ψάχνουν πώς προέκυψε ο λογαριασμός της σημερινής συνέντευξης, τους βγάζουμε από τη δύσκολη θέση: 1 δισεκατομμύριο τα αρχικά μέτρα που εξήγγειλε ο κ. Ανδρουλάκης, όπως ο ίδιος παραδέχθηκε και επιπλέον 3 δισεκατομμύρια η μείωση ΦΠΑ κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες - «για αρχή» όπως είπε, δεδομένου ότι κάθε μονάδα ΦΠΑ κοστίζει 1,5 δισ. για τον κρατικό προϋπολογισμό.

Θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί ότι στο ΠΑΣΟΚ την απάντηση την έχουν έτοιμη: «λεφτά υπάρχουν». Εντούτοις, οι πολίτες έχουν, πλέον, αντιληφθεί ότι σίγουρα δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα.

Πηγή: skai.gr

