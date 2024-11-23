«Αυτή τη διακήρυξη δεν θα την καταστρατηγήσουμε ποτέ. Το νέο ξεκινά σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης στην ομιλία του κατά την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος, που παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.
«Το πρώτο βήμα είναι η επιστροφή της πολιτικής στη Δημοκρατία. Η Ελλάδα σήμερα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας διακυβένρνησης που έχει αποστασιοποιηθεί από τη Δημοκρατία, δεν σεβάστηκε τους θεσμούς», πρόσθεσε ο Στ. Κασσελάκης.
Στην παρουσίαση του νέου κόμματος παραβρέθηκαν η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής και στενή συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη, Θεοδώρα Τζάκρη. Επίσης, στον χώρο της εκδήλωσης ήταν οι Θάνος Μωραϊτης, Αλέξανδρος Αυλωνίτης,η Ραλλία Χρηστιδου, η Γιώτα Πουλου, Μανώλης Καπνισάκης, Ευάγγελος Αντώναρος, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Νίκος Καρανίκας και ο σύμβουλος επικοινωνίας Άρης Σπηλιωτόπουλος.
Απών, ωστόσο ήταν ο βουλευτής Κιλκίς, Πέτρος Παππάς, ο οποίος διαφώνησε με τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν το τελευταίο διάστημα από την Κουμουνδούρου, δεν προτίθεται, ωστόσο, να προσχωρήσει στο νέο κόμμα υπό τον Στέφανο Κασσελάκη, ούτε και στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα.
Δείτε στιγμιότυπα από την εκδήλωση:
