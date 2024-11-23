«Αυτή τη διακήρυξη δεν θα την καταστρατηγήσουμε ποτέ. Το νέο ξεκινά σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον», δήλωσε ο Στέφανος Κασσελάκης στην ομιλία του κατά την παρουσίαση της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος, που παρουσιάζει αυτή την ώρα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης.

«Το πρώτο βήμα είναι η επιστροφή της πολιτικής στη Δημοκρατία. Η Ελλάδα σήμερα είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα μίας διακυβένρνησης που έχει αποστασιοποιηθεί από τη Δημοκρατία, δεν σεβάστηκε τους θεσμούς», πρόσθεσε ο Στ. Κασσελάκης.

Αναφερόμενος στο νέο κόμμα τόνισε: «Ένα κόμμα που θα είναι γενναία δημοκρατικό, που θα δώσει δύναμη στα μέλη του, με περισσότερη διαφάνεια και αξιοπιστία. Εδώ ο πολίτης ξέρει ότι η φωνή του μετράει και ότι αποφασίσει με τη ψήφο της η βάση, δεν θα το αλλάζει μετά η κορυφή» «Το κόμμα μας βαθιά δημοκρατικό και προοδευτικό. Με τους παραδοσιακούς όρους είναι κεντροαριστερό. Είναι κόμμα συμμετοχικό, είναι το κόμμα της σύγχρονης κεντροαριστεράς. Μόνο ένα σύγχρονο ανοικτό κόμμα μπορεί να αναγεννήσει την κεντροαριστερά. Είμαστε η κεντροαριστερά του 21ου αιώνα που στη χώρα μας άργησε 24 χρόνια», πρόσθεσε. «Είμαστε πατριωτικό κόμμα. Καμία υποχώρηση στο Αιγαίο και στην Κύπρο. Καμία μυστική διπλωματία. Καμία συμφωνία κάτω από το τραπέζι, καμία συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, καμία αποστρατικοποίηση των νησιών μας. Αναφαίρετο δικαίωμα της χώρας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, όπως προβλέπει το Διεθνές Δίκαιο», τόνισε ο κ. Κασσελάκης. Το νέο κόμμα θα ονομάζεται «Κίνημα Δημοκρατίας», όπως αυτό επιλέχθηκε από τα μέλη σε ψηφιακή ψηφοφορία. «Είναι ένα όνομα σύμφυτο με την ταυτότητα μας, γίναμε κίνημα από αντίσταση στην κατάλυσης της εσωκομματικής δημοκρατίας…», «φιλοδοξούμε να γίνουμε η επιστροφή της πραγματικής δημοκρατίας της χώρας που τη γέννησε», είπε ο Στέφανος Κασσελάκης. «Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι κίνημα κυβερνητικό», ανέφερε. Το Κίνημα Δημοκρατίας είναι δικό σας κίνημα, γεννήθηκε στο δρόμο των αποκλεισμένων έξω από μια πόρτα, γεννήθηκε στις καρδιές των αποφασισμένων, πάρτε το στα χέρια σας, φροντίστε το, μεγαλώστε το… Είναι δικό σας κίνημα, πάρτε το στα χέρια σας», τόνισε.

Στην παρουσίαση του νέου κόμματος παραβρέθηκαν η ανεξάρτητη πλέον βουλευτής και στενή συνεργάτης του Στέφανου Κασσελάκη, Θεοδώρα Τζάκρη. Επίσης, στον χώρο της εκδήλωσης ήταν οι Θάνος Μωραϊτης, Αλέξανδρος Αυλωνίτης,η Ραλλία Χρηστιδου, η Γιώτα Πουλου, Μανώλης Καπνισάκης, Ευάγγελος Αντώναρος, Παναγιώτης Κουρουμπλής, Νίκος Καρανίκας και ο σύμβουλος επικοινωνίας Άρης Σπηλιωτόπουλος.

Απών, ωστόσο ήταν ο βουλευτής Κιλκίς, Πέτρος Παππάς, ο οποίος διαφώνησε με τις πρακτικές που ακολουθήθηκαν το τελευταίο διάστημα από την Κουμουνδούρου, δεν προτίθεται, ωστόσο, να προσχωρήσει στο νέο κόμμα υπό τον Στέφανο Κασσελάκη, ούτε και στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα.

Δείτε στιγμιότυπα από την εκδήλωση:

