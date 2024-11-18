Ο Στέφανος Κασσελάκης ανακοίνωσε με ανάρτησή του ότι θα διεξαχθεί ψηφοφορία για το νέο όνομα του κόμματος τις ημέρες 20, 21 και 22 Νοεμβρίου.

Ειδικότερα στην ανάρτησή του αναφέρει:

«Αρχίζει μία νέα εποχή. Η εποχή που δεν θα είμαστε οι τελευταίοι στην Ε.Ε. Η εποχή που θα κερδίσουμε πίσω τη ζωή, την αξιοπρέπεια και την περηφάνια μας. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να κάνουμε την αδιαφορία συμμετοχή. Ξεκινάμε μαζί από την πρώτη στιγμή: Γράφεστε στο www.todikomaskinima.gr.

Μέχρι αύριο Τρίτη 19 Νοεμβρίου μπορείτε να προτείνετε εσείς το όνομα που θέλετε για το δικό μας κίνημα. Τα επικρατέστερα ονόματα θα μπουν σε ψηφοφορία. 20, 21 και 22 Νοεμβρίου θα επιλέξετε εσείς το όνομα που σας εκφράζει.

Είναι μία πράξη συμβολική και ουσιαστική ταυτόχρονα. Σε αυτό το νέο ξεκίνημα τα μέλη και οι φίλοι θα αποφασίζουν, στο πιο σύγχρονο, συμμετοχικό κόμμα που θα έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Για να χτίσουμε ένα σύγχρονο Κράτος από την αρχή, Για να χτίσουμε μία αληθινή Δημοκρατία από την αρχή,

Για να χτίσουμε τη ζωή μας από την αρχή. Να είσαι εδώ! Για όλα αυτά που θα γίνουν για σένα μαζί μ’ εσένα».

Πηγή: skai.gr

