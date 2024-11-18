Γ. Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα εξ αρχής τοποθετήθηκε υπέρ της πλήρους στήριξης της Ουκρανίας - Σε 45 μέρες η Ελλάδα θα είναι μέλος του ΣΑ του ΟΗΕ

«Η Ελλάδα εξ αρχής τοποθετήθηκε υπέρ της πλήρους στήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο τον οποίο κατήγαγε η Ρωσία αντίθετα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου» τόνισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ στις Βρυξέλλες σημείωσε ότι η Ελλάδα έχει επισημάνει «με τρόπο κάθετο ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες άμεσα στη Μέση Ανατολή, να υπάρξει πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια, απελευθέρωση χωρίς όρους των ομήρων και να δοθεί όραμα στον παλαιστινιακό λαό για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών».

Προσέθεσε ότι οι Ευρωπαίοι Υπουργοί θα συζητήσουν για τις ευρωατλαντικές σχέσεις μετά τις εκλογές στις ΗΠΑ εστιάζοντας στην «ανάγκη να υπάρξει μία πολύ ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική προς την κατεύθυνση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Επίσης, σημείωσε ότι η Ελλάδα σε 45 ημέρες θα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, «θα είναι συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής ασφαλείας με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, με πλήρη προσήλωση στον καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών». «Η Ελλάδα θα έχει ένα σημαντικό ρόλο να επιτελέσει και θα το κάνουμε στηριγμένοι στη βασική μας αρχή για την ειρηνική επίλυση όλων των διαφορών» υπογράμμισε.



Ειδικότερα, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε:



Προσερχόμαστε σήμερα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ατζέντα, η οποία είναι εξαιρετικά κρίσιμη σε δύσκολες συνθήκες. Με τους δύο πολέμους να βρίσκονται σε πλήρη έξαρση, με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία να συμπληρώνει αύριο 1000 ημέρες, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να μαίνεται και να δημιουργεί νέες εστίες.

Η Ελλάδα εξ αρχής τοποθετήθηκε υπέρ της πλήρους στήριξης της Ουκρανίας στον πόλεμο τον οποίο κατήγαγε η Ρωσία αντίθετα σε κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, όπως επίσης επισημάναμε με τρόπο κάθετο ότι θα πρέπει να σταματήσουν οι εχθροπραξίες άμεσα στη Μέση Ανατολή, να υπάρξει πλήρης ανθρωπιστική βοήθεια, απελευθέρωση χωρίς όρους των ομήρων και να δοθεί όραμα στον παλαιστινιακό λαό για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους σύμφωνα με τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε τα νέα δεδομένα που διαμορφώνονται στις ευρωατλαντικές σχέσεις μετά τις εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες, την ανάγκη να υπάρξει μία πολύ ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική προς την κατεύθυνση της στρατηγικής αυτονομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παράλληλα, θα έχω την ευκαιρία να έχω μια σειρά από συναντήσεις. Ήδη συναντηθήκαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών και αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Μολδαβίας. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το όραμα όλων των κρατών τα οποία βρίσκονται στο μονοπάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να δώσουμε όραμα στους ευρωπαϊκούς λαούς. Θα έχω την ευκαιρία να συναντηθώ με τον Γάλλο Υπουργό Εξωτερικών για να συζητήσουμε την επόμενη μέρα της Διάσκεψης των Παρισίων για τον Λίβανο, καθώς επίσης θα συναντηθώ και με την ειδική εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κέρας της Αφρικής, μία περιοχή η οποία είναι εξαιρετικά ευάλωτη. Θα πρέπει να υπάρξει στήριξη στις χώρες της Αφρικής, ιδιαίτερα στην υποσαχάρια Αφρική, που βρίσκεται σε μια εξαιρετικά σύνθετη θέση.

Η Ελλάδα σε 45 ημέρες θα είναι μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, θα είναι συμπαραγωγός της διεθνούς πολιτικής ασφαλείας με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, με πλήρη προσήλωση στον καταστατικό Χάρτη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η Ελλάδα θα έχει ένα σημαντικό ρόλο να επιτελέσει και θα το κάνουμε στηριγμένοι στη βασική μας αρχή για την ειρηνική επίλυση όλων των διαφορών.

