Στον ΣΚΑΪ και στους «Αταίριαστους» μίλησε το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, και στη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά από τη ΝΔ.

Όπως επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης, δεν υπήρχε κανείς στην παράταξη που να έλεγε ότι ο πρώην πρωθυπουργός μπορούσε και να μη διαγραφεί. «Πιστεύω ότι ο κ. Σαμαράς ως πολύ έμπειρος πολιτικός αντιλαμβάνεται ότι αυτά που είπε στη συνέντευξή του την Κυριακή για τον κ. Γεραπετρίτη, τα ελληνοτουρκικά και τον ίδιο τον πρωθυπουργό ήταν πέραν κάποιοων ορίων. Είναι πολύ λυπηρό για μένα αυτό, για να είμαι ειλικρινής, φυσικά και στενοχωρήθηκα πολύ, όμως δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Θεωρώ ότι αδικεί τον εαυτό του ο κ. Σαμαράς. Υπήρξε πρωθυπουργός της Ελλάδας σε μια πάρα πολύ κρίσιμη στιγμή, κράτησε την Ελλάδα στο Ευρώ, αυτό δεν μπορεί να του το στερήσει κανένας, δεν διαγράφεται».

Απαντώντας για το αν ο βασικός λόγος της διαγραφής του ήταν η εμπλοκή του ονόματος του Κώστα Καραμανλή στην ονοματολογία για την Προεδρία της Δημοκρατίας, ο κ. Γεωργιάδης εξέφρασε τη διαφωνία του, σημειώνοντας πως κάτι τέτοιο είναι προσχηματικό, ενώ εκτίμησε ότι η διαγραφή Σαμαρά δεν συνιστά πρόβλημα για την κυβέρνηση.

«Είναι ασφαλώς μια δύσκολη στιγμή για τη ΝΔ, πολλοί Νεοδημοκράτες αγαπούν τον Αντώνη Σαμαρά. Από την άλλη όμως δεν ξέρω πραγματικά και κανέναν που να πίστευε ότι μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό. Και στο παρελθόν είχε πει πράγματι ο κ. Σαμαράς ότι ακούει να μαγειρεύονται διάφορα στα ελληνοτουρκικά, αυτό είναι μια ανησυχία, καμία αντίρρηση. Άλλο όμως αυτό κι άλλο να φωτογραφίζεις ως μειοδότη τον Γιώργο Γεραπετρίτη και να ζητάς την απομάκρυνσή του. Ελπίζω να μην κάνει κάτι ακόμα που να βλάψει την υστεροφημία του».

«Καμία κρυφή ατζέντα στα ελληνοτουρκικά - Άκομψο να λέμε ότι ο Γεραπετρίτης μπήκε στην πολιτική για να προδώσει την πατρίδα του»

Ως προς τα ελληνοτουρκικά, τόνισε πως δεν υπάρχει καμία απολύτως κρυφή ατζέντα, αφού κανένα σχέδιο μειοδοσίας δεν εξυφαίνεται. «Η Ελλάδα την πενταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ισχυροποιηθεί στα εξοπλιστικά και με διεθνείς συμμαχίες, ενώ και στις δυο κρίσεις με την Τουρκία το 2020 σε Έβρο και Αιγαίο κράτησε πολύ σκληρή στάση και βγήκε κι από πάνω. Έκτοτε η Τουρκία κι ο Ερντογάν που έλεγαν δεν θα δουν ποτέ τον Μητσοτάκη, τον έχουν δει. Περίπτωση συνυποσχετικού για να ισχύει, πρέπει να περάσει πρώτα από τη Βουλή των Ελλήνων, άρα κρυφά δεν μπορεί να γίνει τίποτα. Δεν πρόκειται να έρθει τίποτα προβληματικό στο Κοινοβούλιο, διότι απλούστατα δεν μπορώ να δεχθώ ότι εγώ είμαι πιο πατριώτης από τον Κυριάκο Μητσοτάκη».

Παράλληλα, χαρακτήρισε ως «άκομψους» τους ισχυρισμούς ότι «ένας καθηγητής Πανεπιστημίου όπως ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μπήκε στην πολιτική για να προδώσει την πατρίδα του». «Να σας θυμίσω ότι όταν έλεγαν μέχρι και τον Αλέξη Τσίπρα μειοδότη για τις Πρέσπες, έλεγα ότι δεν είναι κουβέντες αυτές για τον πρωθυπουργό της χώρας».

Τέλος, σχολιάζοντας την εικόνα με το «πηγαδάκι» του Έλληνα πρωθυπουργού με Χριστοδουλίδη, Ερντογάν και Ράμα στη Βουδαπέστη, έκανε λόγο για μεγάλη επιτυχία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, καθώς όπως είπε «εν ενεργεία πρόεδρος της Τουρκίας δέχεται να καθίσει και να ανταλλάξει δυο κουβέντες με εν ενεργεία πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού η Τουρκία δεν αναγνωρίζει ύπαρξη Κυπριακής Δημοκρατίας».

Πηγή: skai.gr

