Εμμένει στις προκλήσεις η ηγεσία της Βόρειας Μακεδονίας , η οποία συνεχίζει με δηλώσεις της να παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών .

Η σκυτάλη πήρε σήμερα η πρόεδρος της χώρας, Γκορντάνα Σιλιάνοφσκα, η οποία σε ανάρτησή της αναφέρθηκε σε «μακεδονικό στρατό» με τον πρωθυπουργό, Χριστιάν Μίτσκοσκι, να επανέρχεται μετά τις χθεσινές δηλώσεις του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ , κάνοντας χρήση και πάλι του μη συνταγματικού όρου. «Μακεδονία».

Ειδικότερα, η Σιλιάνοφσκα μετά από επίσκεψή της σε μονάδες ειδικών δυνάμεων, στο Κέντρο Εκπαίδευσης στην Οχρίδα, χαρακτήρισε την ανάρτησή της στον στρατό της χώρας της «μακεδονικό».

«Ο υψηλός βαθμός εκπαίδευσης στην εκτέλεση σύνθετων καθηκόντων στο νερό καθώς και η ικανότητα στις πολεμικές τέχνες, που επιδεικνύεται σήμερα από τα μέλη του Τάγματος Ειδικών Δυνάμεων, επιβεβαιώνει τον επαγγελματισμό, την αφοσίωση και την απόδοση του Μακεδονικού Στρατού, ο οποίος εκπληρώνει πάντα τα καθήκοντά του. του στα υψηλότερα πρότυπα του ΝΑΤΟ» έγραψε η Σιλιάνοφσκα.

Παράλληλα, ο πρωθυπουργός, Χριστιάν Μίτσκοσκι, με την ανάρτησή του στο Instagram συνέχισε να χαρακτηρίζει τη χώρα της «Μακεδονίας».

«Η Μακεδονία και η περιοχή ήταν όμηροι του παρελθόντος για πάρα πολύ καιρό. Ήρθε η ώρα να οικοδομήσουμε ένα μέλλον» έγραψε ο Μίτσκοσκι, προσθέτοντας «Μακεδονία, σε αγαπάμε και να είσαι περήφανη γιατί πραγματικά κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να ανακτήσουμε αυτή τη χαμένη αξιοπρέπεια που δυστυχώς δεν είχαμε τα τελευταία 7 χρόνια, όχι μόνο στην Ουάσιγκτον. , αλλά παντού στον κόσμο, επειδή δεν εκπροσωπηθήκαμε από πολιτικούς, που ευτυχώς για τους πολίτες είναι πλέον παρελθόν».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.