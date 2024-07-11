Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών προχώρησε το μεσημέρι της Πέμπτης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κατά την εισαγωγική του τοποθέρηση αναφέρθηκε τόσο στη στήριξη της ελληνικής οικογένειας με το επίδομα μητρότητας, όσο και στη σημασία του τουρισμού για τη χώρα μας.

«Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο Κυπριακό, τονίζοντας ότι, 50 χρόνια μετά την τραγωδία του 1974, δεν μπορεί η Κύπρος, κράτος-μέλος της ΕΕ, να παραμένει διαιρεμένη και επανέλαβε την ανάγκη επανέναρξης των συνομιλιών για την επίλυση του Κυπριακού.Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ζήτημα της τήρησης της Συμφωνίας των Πρεσπών, τονίζοντας ότι η πλήρης εφαρμογή της είναι απαραίτητη για την Συμμαχία του ΝΑΤΟ και τα Δυτικά Βαλκάνια. Προειδοποίησε δε, πως η παραβίασή της ή η επιλεκτική τήρησή της, όχι μόνο υποβαθμίζει την αξιοπιστία όλων των προσπαθειών για διευθέτηση των εκκρεμών ζητημάτων στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Ως προς το θέμα της Βόρειας Μακεδονίας, επανέλαβε ότι η ευρωπαϊκή προοπτική της γείτονος χώρας παραμένει κλειστή, όσο δεν συμμορφώνεται με τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει με τη Συμφωνία των Πρεσπών. «Pacta sunt servanda - Οι Συμφωνίες πρέπει να τηρούνται. Αυτό πρέπει να το θυμόμαστε όλοι».

Στη συνέχεια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ενημέρωσε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρευρεθεί το Σάββατο 20 Ιουλίου στην Κύπρο για τη «μαύρη» επέτειο των 50 χρόνων από την τουρκική εισβολή στο νησί, με τις επίσημες ανακοινώσεις να γίνονται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

«Ήταν καιρός να βγει από τον κ. Κασσελάκη ο Βαρουφάκης που κρύβει μέσα του - Η Attica Bank κάποτε ήταν Syriza Bank»

Παράλληλα, ο Παύλος Μαρινάκης χαρακτήρισε «φθηνή αντιπολιτευτική τακτική» την ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσω του Ευάγγελου Αποστολάκη περί «κενών» στις αμυντικές ικανότητες της χώρας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχουν κενά στην αμυντική πολιτική της Ελλάδας. «Ο πρωθυπουργός δεν αναφερόταν με τη δήλωσή του στην Ελλάδα, αλλά συνολικά στην Ευρώπη, ακριβώς διότι έχει μιλήσει εδώ και καιρό για ανάγκη μιας νέας κοινής αμυντικής πολιτικής, μαζί με τον Πολωνό πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ».

Ερωτηθείς για την επικείμενη συμφωνία με την Attica Bank, έστρεψε τα «βέλη» του εναντίον στον ΣΥΡΙΖΑ και προσωπικά στον Στέφανο Κασσελάκη, για τον οποίον χαρακτηριστικά ανέφερε πως «ήταν επιτέλους καιρός να βγει ο Βαρουφάκης που κρύβει μέσα του», δεδομένου ότι η Κουμουνδούρου έχει εκδώσει μια σειρά ανακοινώσεων για μια συμφωνία «που δεν έχει υλοποιηθεί και δεν έχει δημοσιευτεί καν». Προσέθεσε μάλιστα ότι η Attica Bank ήταν κάποτε «Syriza Bank», με χρέη κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ εξαιτίας του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος «την τελευταία φορά που ασχολήθηκε με τράπεζες ήταν όταν τις έκλεισε το 2015».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.