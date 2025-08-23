Λογαριασμός
Στα Χανιά για τον γάμο του ανηψιού του ο Στέφανος Κασσελάκης

Ο ανηψιός του προέδρου του Κινήματος Δημοκρατίας θα παντρευτεί την αγαπημένη του Carmen αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου στον Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων

Στέφανος Κασσελάκης

Στα Χανιά βρίσκεται αυτό το Σαββατοκύριακο ο Στέφανος Κασσελάκης, καθώς είναι καλεσμένος στον γάμο του ανηψιού του Μανώλη Μπατσαρισάκη.

Όπως αναφέρει το zarpanews, ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, επισκέπτεται τον τόπο καταγωγής του με κάθε ευκαιρία, όπως ο συγκεκριμένος γάμος που αφορά τον γιο του πρώτου ξαδέλφου του, Χρήστου Μπατσαρισάκη, με τον οποίο, όπως και με άλλα μέλη της οικογένειας , διατηρεί πολύ καλές σχέσεις.

Ο ανηψιός του κ. Κασσελάκη θα παντρευτεί την αγαπημένη του Carmen αύριο Κυριακή 24 Αυγούστου στον Ιερό Ναό των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων, ενώ θα ακολουθήσει η βάφτιση του γιου τους, του μικρού Χρήστου. Η δεξίωση θα πραγματοποιηθεί στο κτήμα «Νερατζιά» όπως βλέπουμε στο προσκλητήριο:

Πηγή: skai.gr

