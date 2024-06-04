Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κασσελάκης σε Μητσοτάκη: Με πόσα μισόκιλα φέτα ισούνται τα 192.000 ευρώ για διαφήμιση της ΝΔ;

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ απευθύνεται προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη με ανάρτηση του στο «Χ». Κλιμακώνεται η πολιτική ένταση εν όψει των Ευρωεκλογών 

Κασσελάκης σε Μητσοτάκη

Επανέρχεται στο ζήτημα των δαπανών της ΝΔ για προεκλογική διαφήμιση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει στην ανάρτηση του στο «Χ»:

«Κύριε Πρωθυπουργέ, μέχρι να υπολογίσετε και να παρουσιάσετε το πόθεν έσχες σας για το 2022 και το 2023 όπως οφείλετε στον ελληνικό λαό, προτείνω μια πιο απλή μαθηματική πράξη, που είναι στον τομέα σας.

Με πόσα μισόκιλα φέτα ισούνται τα 192.000 ευρώ που ξόδεψε μέσα σε ένα μήνα για διαφήμιση στην google το πιο υπερχρεωμένο κόμμα της Ευρώπης, το κόμμα σας; (Ελάτε, μια απλή διαίρεση είναι)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κασσελάκης Μητσοτάκης πόθεν έσχες
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
15 0 Bookmark