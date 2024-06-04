Επανέρχεται στο ζήτημα των δαπανών της ΝΔ για προεκλογική διαφήμιση ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που απευθύνεται προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Συγκεκριμένα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ αναφέρει στην ανάρτηση του στο «Χ»:
«Κύριε Πρωθυπουργέ, μέχρι να υπολογίσετε και να παρουσιάσετε το πόθεν έσχες σας για το 2022 και το 2023 όπως οφείλετε στον ελληνικό λαό, προτείνω μια πιο απλή μαθηματική πράξη, που είναι στον τομέα σας.
Με πόσα μισόκιλα φέτα ισούνται τα 192.000 ευρώ που ξόδεψε μέσα σε ένα μήνα για διαφήμιση στην google το πιο υπερχρεωμένο κόμμα της Ευρώπης, το κόμμα σας; (Ελάτε, μια απλή διαίρεση είναι)».
Κύριε Πρωθυπουργέ, μέχρι να υπολογίσετε και να παρουσιάσετε το πόθεν έσχες σας για το 2022 και το 2023 όπως οφείλετε στον ελληνικό λαό, προτείνω μια πιο απλή μαθηματική πράξη, που είναι στον τομέα σας.— Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 4, 2024
Με πόσα μισόκιλα φέτα ισούνται τα 192.000 ευρώ που ξόδεψε μέσα σε ένα μήνα… pic.twitter.com/6IGow8ri7c
