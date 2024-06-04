Της Πηνελόπης Γκάλιου

Σε μείζον ζήτημα πολιτικής αντιπαράθεσης εξελίσσεται η δήλωση "πόθεν έσχες" του Στέφανου Κασσελάκη λίγο πριν τη λήξη της προεκλογικής περιόδου και το άνοιγμα της κάλπης την ερχόμενη Κυριακή.

Υλοποιώντας – εν μέρη σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- τη δέσμευση ότι θα δημοσιοποιήσει τη δήλωση της περιουσιακής του κατάστασης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κατά την ομιλία του στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε σε μία γιγαντοθόνη στοιχεία του "πόθεν έσχες" του, προκαλώντας νέες αντιδράσεις και ερωτήματα για τις συνέπειες των πράξεων που απορρέουν από αυτά.

Κυβερνητικές πηγές, λίγη ώρα μετά τη λήξη της ομιλίας του Στέφανου Κασσελάκη στη Θεσσαλονίκη, σχολίασαν ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε σε παραδοχή ποινικών αδικημάτων. "Παραδέχεται την τέλεση ποινικών αδικημάτων, καθώς την 31/12 συμμετείχε σε 3 αλλοδαπές εταιρίες, ενώ θα έπρεπε να έχει παραιτηθεί από τον Νοέμβριο, δύο μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του" ανέφεραν χαρακτηριστικά, δίνοντας νέες διαστάσεις στην κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ για το χρόνο κατάθεσης και δημοσιοποίησης της δήλωσης "πόθεν έσχες" από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και εγείροντας ζητήματα που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, από τις ελεγκτικές αρχές των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης .

Το γεγονός δε, ότι το έγγραφο που παρουσίασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σύμφωνα με ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπρόσωπου, δε συνιστά δήλωση περιουσιακής κατάστασης, η κυβέρνηση κατηγορεί τον κ. Κασσελάκη ότι απέφυγε να δώσει στοιχεία, ενώ κάνει λόγω και για παραβίαση της σχετική νομοθεσίας.

"Παραδέχεται ότι παραβίασε τη νομοθεσία, αφού μέχρι τουλάχιστον τις 31.12.2023 συμμετείχε σε εταιρεία αλλοδαπής, ενώ είχε εκλεγεί από τον Σεπτέμβριο του 2023 πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, κατά παράβαση του νόμου του 2016 που η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα είχε ψηφίσει" ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης στη δήλωσή του και πρόσθεσε: "Στην προσπάθειά του, μάλιστα, να αποφύγει να δώσει το πόθεν έσχες, διαδικασία με συγκεκριμένα δικαιολογητικά, όπως τα ορίζει ο νόμος, ο Στέφανος Κασσελάκης παρουσίασε τις καταθέσεις του, όπως και του συζύγου του, τα εισοδήματά του, κατέγραψε τις συμμετοχές σε 3 εταιρείες, καθώς και τα ακίνητα που διαθέτει. Αποκάλυψε δε, πως δεν είναι πλήρη τα στοιχεία, πετώντας την μπάλα στην εξέδρα, αφού εμφανίσθηκε να δηλώνει πως θα τα καταθέσει όλα όταν τα λάβει από τις αρμόδιες αρχές των ΗΠΑ, όταν, όπως είπε, του σταλούν από την Υπηρεσία Εσόδων, το γνωστό IRS".



Σημειώνεται πως ο Στέφανος Κασσελάκης, μεταξύ των εισοδημάτων του, των καταθέσεων, των ακινήτων και των υπολοίπων περιουσιακών του στοιχείων, ανέφερε ότι έχει συμμετοχή στις εξής εταιρείες:

Στη Μονοπρόσωπη ΕΠΕ "OSIOS LLC" $500,000.00

Ως ετερόρρυθμος εταίρος στην "PURA VITA Ε.Ε" 15,000.00 €

Στην "TIPTREE MARINE" $211,090.00

Η "OSIOS LLC" μάλιστα φέρεται να είναι η εταιρεία με την οποία δάνεισε τον ΣΥΡΙΖΑ για να πληρωθούν τα δώρα των Χριστουγέννων του 2023 και όπως είπε ο ίδιος "μεταβιβάστηκε στις αρχές του 2024" όταν έμαθε ότι δεν επιτρέπεται, βάση νόμου, να έχει συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία.

Εκτός από τα περιουσιακά στοιχεία που επέλεξε να δημοσιοποιήσει, ο Στέφανος Κασσελάκης στη Θεσσαλονίκη, παρουσίασε και έναν δεύτερο πίνακα, στον οποίο επιχειρεί να συγκρίνει τα δικά του εισοδήματα του 2023, με εκείνα του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2021, ενώ κατά την ομιλία του κάλεσε τον πρωθυπουργό να παρουσιάσει και εκείνος τα στοιχεία του για το 2023 "τώρα, πριν τις ευρωεκλογές. Να ξέρουμε πόσα ακίνητα ακόμη προστέθηκαν στην Μονόπολη των ακινήτων του" είπε χαρακτηριστικά.

Πρόκληση που οδήγησε στην οργισμένη αντίδραση του κυβερνητικού εκπροσώπου που έκανε λόγο για ψεύδη και χυδαίες συκοφαντίες. "Σχετικά με τα ψεύδη και τις χυδαίες συκοφαντίες του για την περιουσιακή κατάσταση του Πρωθυπουργού, τον ενημερώνουμε για πολλοστή φορά ότι ο Πρωθυπουργός ελέγχεται εξονυχιστικά τα τελευταία 20 χρόνια, επί των ημερών τόσων διαφορετικών Κυβερνήσεων, καταθέτοντας πλήρη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, όπως ορίζει ο νόμος και όχι μονοσέλιδο excel" σημείωσε ο κ. Μαρινάκης, μιλώντας παράλληλα για ένα σόου του Στέφανου Κασσελάκη από το οποίο "γεννώνται περισσότερα ερωτήματα, από όσα είχαμε μέχρι σήμερα, με βασικό το ακόλουθο:

Ο κ. Κασσελάκης διάγει τόσο πολυτελή βίο με δανεικά ή κάτι κρύβει;

Ας τα απαντήσει ο ίδιος.

Την προσεχή Κυριακή 9 Ιουνίου οι πολίτες θα δώσουν ακόμα μια ηχηρή απάντηση. Η χώρα δεν θα γυρίσει πίσω σε εποχές που μαθητευόμενοι μάγοι έπαιζαν τις τύχες μας στα ζάρια" κατέληξε η ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.

