Για «προσπάθεια αλλοίωσης του εκλογικού σώματος στην πράξη» κάνει λόγο ο Στέφανος Κασσελάκης, ο οποίος επισκέπτεται Οργανώσεις Μελών όπου διενεργούνται σήμερα εκλογές για την ανάδειξη συνέδρων.

«Επιτόπου στην ΟΜ Ιλισίων που ψηφίζει σήμερα. Λίστες με ‘κομμένα' ενεργά μέλη. Τα τηλέφωνα στο isyriza.gr δεν απαντούν για να γίνει πιστοποίηση. Η προσπάθεια αλλοίωσης του εκλογικού σώματος στην πράξη. Μη φεύγετε! Επιμείνετε μέχρι τέλους, να επαναφέρουμε τη Δημοκρατία στο κόμμα μας. Η Δημοκρατία σάς χρειάζεται», αναφέρει σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την οποία συνοδεύει και με σχετικό βίντεο από την επίσκεψη.

Επιτόπου στην ΟΜ Ιλισίων που ψηφίζει σήμερα.

Λίστες με «κομμένα» ενεργά μέλη. Τα τηλέφωνα στο https://t.co/z8avcaC6yO δεν απαντούν για να γίνει πιστοποίηση. Η προσπάθεια αλλοίωσης του εκλογικού σώματος στην πράξη.



Μη φεύγετε! Επιμείνετε μέχρι τέλους, να επαναφέρουμε τη… pic.twitter.com/jADglf5eRl — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) November 2, 2024

Νωρίτερα ο κ. Κασσελάκης είχε επισκεφτεί και την ΟΜ Πολυγώνου-Τουρκοβουνίων, γράφοντας σε ανάρτηση του: «Δεν εγκαταλείπω, σας το λέω. Αυτό το κόμμα πρέπει να γίνει η Αριστερά της αγκαλιάς και όχι του αποκλεισμού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

