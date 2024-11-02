Μπαρούτι... μυρίζει η ατμόσφαιρα στον ΣΥΡΙΖΑ, με την ένταση ανάμεσα στους «κασσελίστας» και τους «πλειοψηφικούς» να μεγαλώνει όλο και περισσότερο. Απόδειξη του πολεμικού κλίματος είναι οι αντεγκλήσεις που συνεχίζονται και μετά την έναρξη της διαδικασίας για την εκλογή των συνέδρων, με τους υποστηρικτές του Στέφανου Κασσελάκη να καταγγέλλουν ακόμη και αποκλεισμούς και τους πλειοψηφικούς να απαντούν ότι ο μέχρι πρότινος πρόεδρος επιδιώκει τη διάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και τη δημιουργία νέου κόμματος στα μέτρα του.

Το βίντεο και οι καταγγελίες του Κασσελάκη

Ένα βίντεο στο οποίο απευθύνει έκκληση στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ για να ψηφίσουν για συνέδρους αυτού το Σαββατοκύριακο, ανήρτησε στα social media ο Στέφανος Κασσελάκης.

Ο ίδιος φαίνεται στο βίντεο να κάνει βόλτα στα νέα του γραφεία και να απευθύνει έκκληση στους στα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσες και όσοι σκέφτεστε «θα πάω να τον ψηφίσω τέλη Νοεμβρίου στην κάλπη», άκυρο! Αν δεν ψηφίσετε για συνέδρους αυτό το Σαββατοκύριακο, δε θα με αφήσουν να είμαι υποψήφιος. Ο νόμιμα εκλεγμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα είναι αποκλεισμένος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Θα έχουν κερδίσει η γραφειοκρατία και οι μηχανισμοί, αντί για τη φωνή σας» αναφέρει στο βίντεό του ο πρώην πρόεδρος του κόμματος που αναφέρεται στον εαυτό του ως πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.





Πώς θα διεξαχθούν οι εκλογές για το έκτακτο Συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση:

-Οι εκλογές στις Ο.Μ. για την ανάδειξη των συνέδρων θα διεξαχθούν στις 2 ή 3 Νοεμβρίου 2024. Οι υποψηφιότητες συνέδρων κατατέθηκαν μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2024, είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία του υποψηφίου/ας στην τελευταία Γενική Συνέλευση της ΟΜ είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα στο email της ΟΜ και του/της Συντονιστή/στριας.

-Δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ που έχουν εγγραφεί στον ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ μέχρι την Παρασκευή 25 Οκτωβρίου 2024, είναι εγγεγραμμένα στο Μητρώο Μελών και εμπεριέχονται στους καταλόγους μελών που αποστάλθηκαν από το Οργανωτικό Γραφείο στις Ο.Μ. διαμέσου των Νομαρχιακών Επιτροπών. Επιπλέον, καταβάλλουν το ποσό των 2 ευρώ, ως μοναδική οικονομική υποχρέωση συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία. Από την καταβολή των 2 ευρώ εξαιρούνται οι κάτοχοι Κάρτας Μέλους, οι άνεργοι και όσοι/ες ανήκουν σε οικονομικά ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Αυτονόητο είναι ότι δεν υπάρχει καμία οικονομική υποχρέωση για την υποβολή υποψηφιότητας για σύνεδρος.

-Οι εκλογές θα πραγματοποιηθούν με αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών και με επίδειξη πιστοποιητικού ταυτοπροσωπίας (ΑΔΤ, Διαβατήριο, Δίπλωμα Οδήγησης).

-Για τις Ο.Μ. Εξωτερικού ισχύει ειδικός εκλογικός κανονισμός

-Έγκυρα θεωρούνται τα ψηφοδέλτια τα οποία έχουν σταυρό στη δεξιά ή στην αριστερή πλευρά του ονόματος του υποψηφίου, σε μία πλευρά του ψηφοδελτίου με μπλε ή μαύρο στυλό χωρίς εμφανή σημάδια μουντζούρες ή οτιδήποτε άλλο που αλλοιώνει το ψηφοδέλτιο.

-Οι Νομαρχιακές Επιτροπές έχουν ανακοινώσει τους χώρους των εκλογικών κέντρων που θα διεξαχθούν οι εκλογές ανά Ο.Μ. και την ημέρα εκλογής.

-Η εκλογή συνέδρων ολοκληρώνεται αυθημερόν και διαρκεί από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Σε περιπτώσεις που υπάρξει ανάγκη για παράταση της εκλογικής διαδικασίας, η εφορευτική επιτροπή ενημερώνει την Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου και εφόσον εγκριθεί, δίνεται η ανάλογη παράταση και όχι πάντως μεγαλύτερη της μίας ώρας. Για την ανάδειξη των συνέδρων ισχύει η ισάριθμη αντιπροσώπευση των φύλων 50-50%.

