Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη για την επισκόπηση των μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας της Αττικής, με βάση τον σχεδιασμό και τις κρίσεις επικινδυνότητας που εκπόνησε η Περιφέρεια τους προηγούμενους μήνες.
Εξετάστηκαν έργα που αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, πρωτίστως οι εν εξελίξει καθαρισμοί ρεμάτων καθώς και η ολοκλήρωση κατασκευής υποδομών, ενώ συζητήθηκαν δυνατότητες επίσπευσης των χρονοδιαγραμμάτων και πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.
Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής.
