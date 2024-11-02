Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προήδρευσε σε σύσκεψη για την επισκόπηση των μέτρων αντιπλημμυρικής προστασίας της Αττικής, με βάση τον σχεδιασμό και τις κρίσεις επικινδυνότητας που εκπόνησε η Περιφέρεια τους προηγούμενους μήνες.

Εξετάστηκαν έργα που αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα, πρωτίστως οι εν εξελίξει καθαρισμοί ρεμάτων καθώς και η ολοκλήρωση κατασκευής υποδομών, ενώ συζητήθηκαν δυνατότητες επίσπευσης των χρονοδιαγραμμάτων και πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς, ο Υπουργός Εσωτερικών Θοδωρής Λιβάνιος, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης και ο Γενικός Γραμματέας του Πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.