Την είδηση ότι προχώρησε σήμερα σε υποβολή έγκλησης κατά του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλου Πολάκη, ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media ο πρόεδρος του «Κινήματος Δημοκρατίας» Στέφανος Κασσελάκης, προαναγγέλλοντας μάλιστα ότι θα ακολουθήσει αγωγή αποζημίωσης και «από τα χρήματα που θα επιδικαστούν, θα στηρίξουμε δομές συμπερίληψης».

«Τον Ιούλιο που μας πέρασε, ήμουν ο μόνος πολιτικός αρχηγός που στάθηκε τόσο δυνατά και ξεκάθαρα ενάντια στην επιζήμια συμφωνία για την Τράπεζα Αττικής. Τη μέρα λοιπόν που πέρασε στα ψιλά η συμφωνία από τη Βουλή, ο "μισός ΣΥΡΙΖΑ" εξύβριζε γυναίκα μετακλητή υπάλληλο όσο ο άλλος μισός ΣΥΡΙΖΑ κρυβόταν να μην μιλήσει για το συστημικό deal που έχει ήδη κοστίσει πολλά εκατομμύρια στο φορολογούμενο» αναφέρει ο κ. Κασσελάκης στην ανάρτηση, για να προσθέσει:

«Αμέσως μετά, το ένα μισό ήθελε να διαγράψει οριστικά το άλλο. Στο τέλος, τα δύο μισά συμφώνησαν: "Να μην έχει δεύτερη ευκαιρία στη χώρα" και "ΕΞΑΦΑΝΙΣΟΥ από τη χώρα"».

Απάντηση Πολάκη

Ο Παύλος Πολάκης από τη μεριά του δήλωσε σε ανάρτησή του προς τον Στέφανο Κασσελάκη «καλώς να ορίσεις στις αίθουσες των δικαστηρίων μαζί με τους άλλους μηνυτές μου», ενώ προσθέτει επίσης: «Έκλεισες τον κύκλο της απατεωνίας και σβήνεις από τον χάρτη...».

Αναλυτικά η ανάρτηση Πολάκη:

«Αχ καημένο !!! Δεν πάει καλά το Κίνημα Δημοκρατίας σου και ψάχνεις τρόπο να βρεθείς στη δημοσιότητα! Καλώς να ορίσεις στις αίθουσες των δικαστηρίων μαζί με τους άλλους μηνυτές μου Άδωνι, Στουρνάρα, Λοβέρδο κλπ. ΥΓ. Έκλεισες τον κύκλο της απατεωνίας και σβήνεις από τον χάρτη...»

ΣΥΡΙΖΑ: «Απέλπιδα προσπάθεια από Κασσελάκη για διαφήμιση του βιβλίου του»

Άμεση ήταν και η αντίδραση από τον ΣΥΡΙΖΑ, με την Κουμουνδούρου να προχωρά σε μια αιχμηρή ανακοίνωση κατά του Στέφανου Κασσελάκη, κάνοντας λόγο για «μια απέλπιδα προσπάθεια διαφήμισης του βιβλίου του και προσωπικής του προβολής».

«Φτάνει μέχρι το σημείο να μηνύσει τον Παύλο Πολάκη, σε ένα πλαίσιο ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης και στοχοποίησης των πολιτικών του αντιπάλων» σημειώνει η ανακοίνωση, καταλήγοντας:

«Αποδεικνύει ότι πέρα από αναξιόπιστος, είναι και επικίνδυνος για την πολιτική ζωή του τόπου και χρήσιμος μόνο για τα σχέδια της διαπλοκής».

Δείτε την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε μια απέλπιδα προσπάθεια διαφήμισης του βιβλίου του και προσωπικής του προβολής, επιτίθεται για ακόμα μια φορά στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και φτάνει μέχρι το σημείο να μηνύσει τον Παύλο Πολάκη, σε ένα πλαίσιο ποινικοποίησης της πολιτικής αντιπαράθεσης και στοχοποίησης των πολιτικών του αντιπάλων. Αποδεικνύει ότι πέρα από αναξιόπιστος, είναι και επικίνδυνος για την πολιτική ζωή του τόπου και χρήσιμος μόνο για τα σχέδια της διαπλοκής.

