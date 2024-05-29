Το νησί της Κω επισκέφθηκε, χθες, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για τις υποδομές, Νίκος Ταχιάος, στο πλαίσιο περιοδείας του στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να διαπιστώσει την πρόοδο των έργων που προωθούνται από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 160 εκατ. ευρώ.

Ο Νίκος Ταχιάος μετέβη στο αεροδρόμιο «Ιπποκράτης» του νησιού, στο οποίο ολοκληρώθηκαν οι εργασίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές απαιτήσεις του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια της Αεροπορίας (EASA). Έτσι, από φέτος το καλοκαίρι θα αρθούν πλέον όλοι περιορισμοί που είχαν επιβληθεί από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ).

Κατά την επίσκεψή του στο νησί, ο Υφυπουργός Υποδομών περιόδευσε στην πόλη της Κω και πραγματοποίησε συναντήσεις εργασίας με τον Δήμαρχο, Θεοδόση Νικηταρά, τον Αντιπεριφερειάρχη Ψηφιακής Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου, Χαράλαμπο Ναβροζίδη και την Έπαρχο, Κωνσταντίνα Σβύνου, οι οποίοι του εξέθεσαν τις ανάγκες των κατοίκων, κυρίως σε υγειονομικές και συγκοινωνιακές υποδομές.

Ακόμα, επισκέφθηκε τους χώρους όπου θα ανεγερθούν το νέο Δικαστικό Μέγαρο, για το οποίο η σύμβαση μελέτης και κατασκευής υπογράφηκε στις αρχές Απριλίου και το νέο Γενικό Νοσοκομείο που βρίσκεται σε στάδια προμελετών, έργα αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για το νησί.

Επιπρόσθετα, ο Υφυπουργός συναντήθηκε με τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Κώου και Νισύρου, κ. Ναθαναήλ.

Μετά το τέλος των επισκέψεων και των συναντήσεων που πραγματοποίησε στο νησί, ο κ. Ταχιάος δήλωσε: «Βρεθήκαμε σήμερα δίπλα στους ακρίτες του Αιγαίου, όχι για να πραγματοποιήσουμε προεκλογικές φιέστες, αλλά για να δούμε από κοντά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και να αφουγκραστούμε τις ανάγκες τους. 'Ακουσα με μεγάλη προσοχή τα αιτήματα τους. Θα ήθελα να τους διαβεβαιώσω ότι θα τα εξετάσουμε όλα με σοβαρότητα, ώστε να προχωρήσουμε, στη συνέχεια, στον προγραμματισμό τους, αξιοποιώντας κάθε φορά τους οικονομικούς πόρους που διαθέτουμε.

Παρόλο που βρισκόμαστε παραμονές των Ευρωεκλογών, δεν ήρθαμε στο νησί για να δώσουμε υποσχέσεις κενές περιεχομένου, ούτε και να λαϊκίσουμε, διότι πλέον όλοι έχουμε μάθει ότι «λεφτόδεντρα» δεν υπάρχουν.

Μοιραζόμαστε την αγωνία των νησιωτών για την ολοκλήρωση των έργων που είναι αναγκαία για να βελτιώσουν την καθημερινότητα τους. Δουλεύουμε για να κρατήσουμε τους ανθρώπους στον τόπο τους και την Περιφέρεια ζωντανή και αναπτυσσόμενη. Είμαστε εδώ για να προγραμματίσουμε από κοινού τις λύσεις που είναι εφικτές».

Ενδεικτικά τα κυριότερα έργα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έργα που αφορούν σε:

·Αεροδρόμια, όπως η ανάπτυξη και βελτίωση των υποδομών του νέου αεροδρομίου στην Πάρο, η επέκταση και βελτίωση του πεδίου ελιγμών του Κρατικού Αερολιμένα στη Νάξο και η επέκταση του διαδρόμου προσαπογειώσεων στη Σύρο.

Παράλληλα, προχωρούν οι εργασίες συμμόρφωσης προς τις κανονιστικές απαιτήσεις της ΕASA των αεροδρομίων Μυκόνου, Σαντορίνης και Ρόδου.

Αρδευτικά έργα, όπως η κατασκευή φράγματος και αγωγού μεταφοράς Σχοινά στην Κάρπαθο και η κατασκευή του φράγματος Τσικαλαριού στη Νάξο.

Κτιριακά έργα, όπως η συντήρηση του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου και Λυκείου της Πατμιάδας Εκκλησιαστικής Σχολής, ενώ πρόσφατα ολοκληρώθηκε η επέκταση στο κτιριακό συγκρότημα του Μουσικού Σχολείου στη Ρόδο και οι εργασίες στο νέο ολοήμερο δημοτικό σχολείο Λειβάδα, Αρχαγγέλου Ρόδου.

