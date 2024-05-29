«Η συγκάλυψη των Τεμπών έχει πίσω της δύο τζάκια. Η συγκάλυψη των Τεμπών έχει ονοματεπώνυμο. Η δικαιοσύνη στα Τέμπη είναι θέμα αξιοπρέπειας όλων των Ελλήνων», δηλώνει ο Στέφανος Κασσελάκης σε ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Δείτε μαζί μου την αποκάλυψη για το πώς σχεδιάστηκε η συγκάλυψη των Τεμπών», αναφέρει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ο οποίος παραθέτει το βίντεο από το χθεσινό ρεπορτάζ του Mega, θέτοντας ερωτήματα.
Συγκεκριμένα αναφέρει: «Ξημέρωμα 1ης Μαρτίου το δυστύχημα. 3 Μαρτίου η μυστική συνάντηση για το μπάζωμα. Δύο μέρες μετά! Παρών στη μυστική συνάντηση ο Χρήστος Τριαντόπουλος. Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ. Ερώτηση: Μετέφερε ή δεν μετέφερε οδηγίες του Πρωθυπουργού; Παρών στη μυστική συνάντηση ο Γιάννης Ξιφαράς. Γενικός Γραμματέας του υπουργείου μεταφορών. Ερώτηση: Μετέφερε ή δεν μετέφερε οδηγίες του υπουργού Μεταφορών Κώστα Καραμανλή; 4, 5, 6 Μαρτίου μπάζωσαν, κάλυψαν στοιχεία, πέταξαν οστά νεκρών ανθρώπων στα χωράφια, ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια των τρένων, τα οποία ξεκίνησαν 25 μέρες μετά!».
Ο κ. Κασσελάκης αναφέρει κατόπιν αυτών ότι «η συγκάλυψη των Τεμπών έχει πίσω της δύο τζάκια. Η συγκάλυψη των Τεμπών έχει ονοματεπώνυμο» και πως «η δικαιοσύνη στα Τέμπη είναι θέμα αξιοπρέπειας όλων των Ελλήνων».
