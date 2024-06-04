Απαντήσεις σχετικά με το πόθεν έσχες του δίνει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανος Κασσελάκης σε δήλωσή του στο Instagram.

«Χθες παρουσίασα όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία για το 2023. Σε excel, αναγκαστικά, γιατί η πλατφόρμα είναι κλειστή. Καλώ τον Πρωθυπουργό, που έχει να καταθέσει πόθεν έσχες από το 2021, να κάνει το ίδιο. Ή ακόμα καλύτερα: Να ανοίξει τώρα την ηλεκτρονική πλατφόρμα και να πάμε αύριο το πρωί να καταθέσουμε και οι δύο τα πόθεν έσχες μας για το 2023» αναφέρει μεταξύ άλλων.

Αναλυτικά η δήλωση Κασσελάκη

«Έχουν ελεγχθεί και αρχειοθετηθεί», είπε ο πρωθυπουργός για τα πόθεν έσχες του, από τα οποία λείπουν off shore, σπίτι Βολταίρου και το πώς απέκτησε 39 ακίνητα με τον μισθό του βουλευτή.

«Έχουν αρχειοθετηθεί»!

Τι σας θυμίζει η φράση;

Όλα τα μεγάλα σκάνδαλα στην Ελλάδα έχουν αρχειοθετηθεί.

Όλοι οι υπουργοί της μίζας έχουν αρχειοθετηθεί.

Όλες οι κυβερνήσεις που κατασπατάλησαν τον δημόσιο πλούτο έχουν αρχειοθετηθεί.

Ο Κώστας Καραμανλής έχει αρχειοθετηθεί.

Το έγκλημα των Τεμπών προσπαθούν με νύχια και με δόντια να αρχειοθετηθεί.

Εμείς θα παλέψουμε για μία δικαιοσύνη που δε θα αρχειοθετεί τους ισχυρούς και θα καταδικάζει τους απλούς πολίτες.

Χθες παρουσίασα όλα μου τα περιουσιακά στοιχεία για το 2023.

Σε excel, αναγκαστικά, γιατί η πλατφόρμα είναι κλειστή.

Καλώ τον Πρωθυπουργό, που έχει να καταθέσει πόθεν έσχες από το 2021, να κάνει το ίδιο.

Η ακόμα καλύτερα:

Να ανοίξει τώρα την ηλεκτρονική πλατφόρμα και να πάμε αύριο το πρωί να καταθέσουμε και οι δύο τα πόθεν έσχες μας για το 2023.

Γιατί δεν την ανοίγει;

Τι φοβάται; Πόσα να έχουν γίνει τα 39 του ακίνητα;

Όλα στο φως σημαίνει όλα στο φως για όλους μας.

Αλλά πρωτίστως γι’ αυτόν που κυβερνά τη χώρα».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.