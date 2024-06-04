Με ανάρτηση του ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρεται σε επερχόμενες αυξήσεις στο ηλεκτρικό ρεύμα ασκώντας οξεία κριτική στην κυβέρνηση.

«Η ανικανότητα της κυβέρνησης συνεχίζεται, καθώς τον Ιούνιο έρχονται αυξήσεις στους λογαριασμούς ρεύματος ως και 70%. Μια αύξηση που οφείλεται, ανάμεσα στα άλλα, στο ότι η κυβέρνηση έχει μεταφέρει το σύνολο του κόστους των μη ανταγωνιστικών υπηρεσιών στους τελικούς καταναλωτές», τονίζει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνει παράλληλα πως ωφελούνται οι μεγάλοι προμηθευτές ενώ κάνει λόγο για «τραγική καθυστέρηση» της κυβέρνησης «να προωθήσει σύγχρονα συστήματα αποθήκευσης, όπως κάνουν άλλες χώρες».

«Ο λανθασμένος ενεργειακός σχεδιασμός της κυβέρνησης θα έχει επώδυνες επιπτώσεις οδηγώντας και σε νέες αυξήσεις τους επόμενους μήνες. Δεν μπορούν πια να κρύβονται πίσω από ανύπαρκτες δικαιολογίες. Να λογοδοτήσουν για την ανικανότητα τους και στον τομέα της ενέργειας», υπογραμμίζει στην ανάρτησή του ο κ. Ανδρουλάκης.

