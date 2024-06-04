Τη διεξαγωγή ντιμπέιτ μεταξύ των κ.κ. Μητσοτάκη και Κασσελάκη, ζήτησε η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ Βούλα Κεχαγιά.

«Επειδή ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υπονόησε ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αποφεύγει τη διακαναλική συνέντευξη Τύπου, καλούμε σήμερα τον κ. Μητσοτάκη σε ντιμπέιτ με τον Στέφανο Κασσελάκη ούτως ώστε να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που απασχολούν την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα», υπογράμμισε η κ. Κεχαγιά.

«Σε όποιο μέρος θέλει, όποτε θέλει μέχρι την Παρασκευή και με όποιον ή όποιους δημοσιογράφους ο ίδιος επιθυμεί», σημειώνει και συνεχίζει: «Και τότε θα απαντηθούν όλα τα ερωτήματα που αφορούν: την περιουσιακή κατάσταση των πολιτικών αρχηγών, το πώς αμείβεται ο κ. Γκρίνμπεργκ, ποιες είναι οι συμβάσεις που έχει υπογράψει με τη ΝΔ και ποια είναι τα τιμολόγια που έχουν βγει για την αμοιβή του και φυσικά για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια και τα προβλήματα που απασχολούν τους Έλληνες πολίτες.

Στη διάθεσή τους».

Πηγή: skai.gr

