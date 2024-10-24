Αλέξης Χαρίτσης: Ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας

Λόγω αδιαθεσίας ο Αλέξης Χαρίτσης ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στο Ηράκλειο, σύμφωνα με κομματικές πηγές.

Έπειτα από εξετάσεις που πραγματοποίησε στο Ασκληπιείο Βούλας το πρωί, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επέστρεψε στο σπίτι του.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η περιοδεία και η ανοιχτή εκδήλωση της Νέας Αριστεράς στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθούν κανονικά από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Νάσο Ηλιοπούλο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

