Αλέξης Χαρίτσης: Ανέβαλε προγραμματισμένη επίσκεψη στο Ηράκλειο λόγω αδιαθεσίας

Λόγω αδιαθεσίας ο Αλέξης Χαρίτσης ανέβαλε την προγραμματισμένη για σήμερα επίσκεψή του στο Ηράκλειο, σύμφωνα με κομματικές πηγές.
Έπειτα από εξετάσεις που πραγματοποίησε στο Ασκληπιείο Βούλας το πρωί, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επέστρεψε στο σπίτι του.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η περιοδεία και η ανοιχτή εκδήλωση της Νέας Αριστεράς στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθούν κανονικά από τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Νάσο Ηλιοπούλο.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Συνάντηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου με τον Συνήγορο του Πολίτη στη Βουλή
- Σφοδρή επίθεση ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Τείνει χείρα φιλίας σε «Σπαρτιάτες», δεν μπορεί να ξεγλιστρήσει από τη χυδαιότητα
- Μπελέρης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: Η Τοπική Αυτοδιοίκηση αποτελεί βασικό πυλώνα μιας πράσινης, δίκαιης και βιώσιμης μετάβασης
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.