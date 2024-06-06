Σκληρή και εφ' όλης της ύλης επίθεση στην κυβέρνηση και στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης από την κεντρική του προεκλογική ομιλία του στο Σύνταγμα και κάλεσε τους ψηφοφόρους σε "μία πατριωτική συστράτευση, σε μία δημοκρατική συσπείρωση, με μία μαζική συμμετοχή στις εκλογές".

Ο κ. Κασσελάκης έκανε μία σύντομη αναδρομή στην προσωπική του πορεία από την διεκδίκηση της ηγεσίας του ΣΥΡΙΖΑ, ευχαρίστησε του πολίτες για "την συμμετοχή σας, για τον αγώνα σας, για τη στήριξή σας. Για την αγάπη σας και την εμπιστοσύνη σας" και τους διαβεβαίωσε: Είμαι διάφανος μπροστά σας. Δεν πρόκειται να σας προδώσω ποτέ".

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θύμισε κάποιες από τις φράσεις που έχει πει ο πρωθυπουργός στην Βουλή για να μιλήσει για εκφυλισμό της πολιτικής ζωής: "|Εμείς μετράμε στρέμματα, εσείς μετράτε πτώματα. Δεν υπάρχει καμία μελέτη που να αποδεικνύει ότι οι διασωληνωμένοι εκτός ΜΕΘ πεθαίνουν. Έχετε εσείς; Φέρτε την! Είναι δυνατόν να παρακολουθώ εγώ τους υπουργούς μου; Δεν ντρέπεστε να υπονοείτε ότι μόνταρα εγώ τις συνομιλίες για τα Τέμπη; Είναι ντροπή και ντρέπομαι, που θέτετε θέματα ασφαλείας του σιδηρόδρομου".

Πιο αναλυτικά, ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε στις "επιθέσεις" που δέχθηκε τις τελευταίες ημέρες για τα περιουσιακά του στοιχεία λέγοντας: "Δεν περίμενα ποτέ ότι σε ευρωπαϊκό κράτος θα έχει συγκροτηθεί ένας τέτοιος μηχανισμός μαύρης προπαγάνδας που να επιχειρεί να τσακίσει, να συντρίψει, να εξοντώσει τον πολιτικό του αντίπαλο. Που να προσπαθεί να φτάσει μέχρι το μεδούλι της ψυχής του άλλου και να αμφισβητήσει την εντιμότητα και την αξιοπρέπειά του. Το έζησα με τη δημοσιοποίηση των περιουσιακών μου στοιχείων. Τέτοια λύσσα. Τέτοια λάσπη. Τέτοιο ψέμα. Τέτοιο στημένο παιχνίδι. Τέτοια ανοιχτή γραμμή Μαξίμου και εντεταλμένων του ΜΜΕ δεν φανταζόμουν ποτέ στη ζωή μου".

Ακολούθως επέστρεψε τα πυρά λέγοντας: "Από ποιους, φίλες και φίλοι έγιναν αυτά; Από τον Μαχάτμα Γκάντι της ελληνικής πολιτικής; Όχι! Από τον Κυριάκο Μητσοτάκη! Από την οικογένεια που έσκαβε να φυτέψει και έβρισκε αρχαία στο χωράφι της. Από τον άνθρωπο που σπούδασε με μέσον, μπήκε στην εθνική τράπεζα με μέσον, απέτυχε με μέσον, έπιασε το οικογενειακό έδρανο στη Βουλή και έρχεται να παρουσιαστεί ως τιμητής των ανθρώπων έχοντας 39 ακίνητα με τον μισθό του βουλευτή, αδήλωτο σπίτι, αδήλωτη off shore και δύο ολόκληρα χρόνια να παρουσιάσει πόθεν έσχες γιατί κρατάει ο ίδιος κλειστή την ηλεκτρονική πλατφόρμα!".

Ο κ. Κασσελάκης αναφέρθηκε και στην πλατφόρμα για το πόθεν έσχες που ακόμη δεν έχει ανοίξει: "Τον προκάλεσα: Είναι ο πρωθυπουργός. Με ένα τηλεφώνημα μπορεί να ανοίξει την πλατφόρμα. Του είπα: Κύριε Μητσοτάκη, ανοίξτε την ηλεκτρονική πλατφόρμα για το 2023 να πάμε μαζί αύριο να καταθέσουμε τα πόθεν έσχες μας. Να δούμε πού θα τρέχουν να κρυφτούν τα τρολ, οι περούκες και τα πληρωμένα πιστόλια σας. Και τι κάνει τώρα; Τι κάνει τώρα που μιλάμε: Δίνει τρίμηνη παράταση στην υποβολή των δηλώσεων για το 2023 - και των αρχικών. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα ανοίξει ούτε στις 30 Ιουνίου, αλλά τρεις μήνες μετά. Και μπορώ να ρωτήσω πλέον με ασφάλεια: Τι φοβάται; Κρύβει κάτι ή θέλει να κρατάει δέσμιο τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Κύριε Μητσοτάκη, σας τα είπαν λάθος. Εγώ δεν είμαι Ανδρουλάκης να με κρατάτε με τις παρακολουθήσεις της ΕΥΠ. Δεν με κρατάτε από πουθενά. Γιατί κανένας δεν με κρατάει από πουθενά. Είναι ξεκάθαρο πια. Ο στόχος τους δεν είναι να δείξουν ότι είναι εκείνοι καθαροί, γιατί ο κόσμος ξέρει ότι δεν είναι. Ο στόχος τους είναι να δείξουν ότι ‘όλοι το ίδιο είναι'. Ε, όχι λοιπόν. Δεν είμαστε όλοι λαμόγια. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι".

Απευθύνθηκε στους ψηφοφόρους λέγοντας: "Ας διαλέξει ο ελληνικός λαός, σε τελική ανάλυση, τι θέλει. Την αναλγησία ή έναν άνθρωπο με ενσυναίσθηση. Το βρόμικο σύστημα ή έναν άνθρωπο που στέκεται μόνος του όρθιος απέναντι στο βρόμικο σύστημα. Στηρίξτε αυτόν που στέκεται κόντρα σε αυτούς που ρημάζουν τις ζωές σας, αν θέλετε να αντέξει. Στηρίξτε με, αν θέλετε να αντέξω".

Αναφέρθηκε στο δυστύχημα των Τεμπών: "Το ίδιο βράδυ του δυστυχήματος, κάποιος δίνει εντολή να μονταριστούν οι συνομιλίες των σιδηροδρομικών και να δοθούν στο επίσημο όργανο προπαγάνδας της κυβέρνησης, το Πρώτο Θέμα. Γιατί; Για να δημιουργηθεί κλίμα στην κοινή γνώμη ότι πρόκειται αποκλειστικά για ανθρώπινο λάθος. Και έτσι να μπορέσει να βγει ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του να μιλήσει για ανθρώπινο λάθος.

ΡΩΤΑΩ: Ποιος έχει τη δύναμη σε αυτήν τη χώρα να παραγγείλει τέτοιο μοντάρισμα; Θέλουμε να ξέρουμε ποιος! Ποιος έχει τη δύναμη σε αυτήν τη χώρα να παραγγείλει τέτοιο μπάζωμα; Θέλουμε να ξέρουμε ποιος! Ποιος έχει τη δύναμη σε αυτήν τη χώρα να καλύψει τα πάντα, ώστε τα δύο μεγαλύτερα πολιτικά τζάκια της χώρας να μείνουν ανέγγιχτα;".

Ακολούθως διαβεβαίωσε: "Το εθνικό έγκλημα των Τεμπών δε θα μείνει ανεξιχνίαστο. Είναι δέσμευση".

Στην συνέχεια αναφέρθηκε στη ακρίβεια: "Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έφτασαν να έχουν το πιο άδειο πορτοφόλι στην Ε.Ε. μετά τη Βουλγαρία.

Δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το λέει η Eurostat. Οι Ελληνίδες και οι Έλληνες έφτασαν να πληρώνουν τους περισσότερους έμμεσους φόρους στην Ε.Ε. μετά τη Σουηδία των τριπλάσιων μισθών. Αυτό δεν είναι ούτε παγκόσμια ακρίβεια, ούτε ευρωπαϊκή. Αυτό είναι μια κυβέρνηση που έχει αποφασίσει με ποιον θα πάει και ποιον θ' αφήσει: Διαλέγει τους κερδοσκόπους, αφήνει τον ελληνικό λαό πίσω".

Επανάλαβε τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ: "Απέναντι σε όλα αυτά, ο ΣΥΡΙΖΑ ανέλαβε δράση. Και έφτιαξε ένα πρόγραμμα για την ακρίβεια το οποίο κοστολογήθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του κράτους στα 2,7 δισ., ενώ προβλέπει έσοδα 3,2 δισ. Με άλλα λόγια: Έχουμε την επίσημη σφραγίδα να προχωρήσουμε σε:

0% ΦΠΑ στα βασικά αγαθά για όσο διαρκεί η κρίση ακρίβειας.

Ανώτατο κέρδος 5% στις εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες ετοιμάζονται τώρα, τον Ιούνιο, για αύξηση έως 70%, επειδή -το είπε ο ίδιος ο πρωθυπουργός λες και είναι τρολ- «δε φύσηξε αρκετά τον Μάιο».

-Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα στον χαμηλότερο συντελεστή της ΕΕ.

Δημιουργία «Τειρεσία» για όσες εταιρείες αισχροκερδούν.

Αναφέρθηκε και στις φορολογικές του προτάσεις που "οδηγούν σε μία θετική αναδιανομή του πλούτου: Με φοροελαφρύνσεις για το 99% των φυσικών προσώπων. Με μείωση φόρου για το 97% των επιχειρήσεων. Με κατάργηση της προκαταβολής φόρου και του οριζόντιου μέτρου που εξοντώνει τους ελεύθερους επαγγελματίες με το τεκμαρτό εισόδημα".

Υποσχέθηκε ότι "Θα επαναφέρουμε τη 13η σύνταξη. Είναι θέμα επιβίωσης, είναι θέμα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας".

Κατηγόρησε τον πρωθυπουργό ότι "πήγε να επιθεωρήσει τις Belharra, για να ‘πουλήσει' στο κομματικό του ακροατήριο τις Belharra που αγόρασε με χρήματα του ελληνικού λαού. Να τις δείξει μετά τις υποκλίσεις στον Ερντογάν, τον περίπατο του Ράμα, την αμηχανία απέναντι στις προκλήσεις του VMRO.

Μπας και κερδίσει πίσω καμιά ψήφο από την ακροδεξιά. Το έχω ξεκαθαρίσει ότι η σύγχρονη πατριωτική Αριστερά θέλει μία Ελλάδα που να είναι ισχυρή αμυντικά, διότι αυτό επιβάλλουν οι διεθνείς συγκυρίες. Όμως αν έχει χρήματα για τις belharra, δεν μπορείς να ρωτάς «πού θα βρείτε τα λεφτά» όταν ο ΣΥΡΙΖΑ σου ανακοινώνει ότι επαρκούν τα χρήματα για το κοινωνικό πρόγραμμα που εξαγγέλλει".

Ο κ. Κασσελάκης μίλησε για την σημασία των ευρωεκλογών: "Οι Ευρωεκλογές δεν είναι μία επίσημη δημοσκόπηση για τη δύναμη των κομμάτων. Στην Ε.Ε. αποφασίζεται το μεγάλο κομμάτι του κοινού μας μέλλοντος. Διεκδικούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση στην οποία το Ευρωκοινοβούλιο, ο μοναδικός δημοκρατικά εκλεγμένος θεσμός της, θα διαδραματίζει κομβικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων. Διεκδικούμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση με στρατηγική αυτονομία, με ευρωομόλογα, με συγκροτημένη και ισχυρή ευρωπαϊκή άμυνα.

Αναφέρθηκε και στην κρισιμότητα για το εσωτερικό: "Την Κυριακή είναι η τελευταία ευκαιρία. Για τα επόμενα τρία χρόνια δεν υπάρχουν εκλογές. Το μήνυμα ‘αλαζονεία τέλος' το στέλνουμε την Κυριακή. Μετά, το ταχυδρομείο κλείνει για τρία χρόνια. Είναι η τελευταία ευκαιρία να πούμε στον κ. Μητσοτάκη: Κοίτα λίγο κάτω, είμαστε κι εμείς εδώ. Ζει και ο ελληνικός λαός εδώ. Δεν ζεις μόνο εσύ, οι φίλοι σου και το κόμμα σου, το πιο πτωχευμένο - ζάπλουτο κόμμα της Ευρώπης. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρωστάει ούτε ένα ευρώ. Το κόμμα που χρωστάει μισό δισ. στις τράπεζες με αδιαφανείς όρους, διεξάγει την ακριβότερη προεκλογική καμπάνια στην Ευρώπη. Οι εκλογές στην Ελλάδα γίνονται με μαύρες σακούλες και μαύρα ταμεία".

Υπογράμμισε την σημασία της αλλαγής της πολιτικής δυναμικής και την προοπτική ανασυγκρότησης της Κεντροαριστεράς: "Αν τη Δευτέρα η ΝΔ έχει φάει μόνο ένα εκλογικό χαστούκι από όσα δίνει στους πολίτες καθημερινά, όλα θα είναι αλλιώς. Αν τη Δευτέρα ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αναδειχθεί σε αδιαμφισβήτητη, ισχυρή αξιωματική αντιπολίτευση του τόπου, όλα θα είναι αλλιώς. Η νέα μεγάλη προοδευτική παράταξη του τόπου θα έχει ανατείλει.

Και θα ανοίξει τις πόρτες της σε όλους τους προοδευτικούς πολίτες. Από την Αριστερά της Αριστεράς μέχρι την Κεντροαριστερά και το Δημοκρατικό Κέντρο. Ακόμα και στους συντηρητικούς πολίτες που όμως δεν αντέχουν άλλο αυτή τη σαπίλα και θέλουν εντιμότητα και αξιοκρατία. Η κυβέρνηση θέλει να πείτε «όλοι ίδιοι είναι», να μην ψηφίσετε κανέναν και να κυβερνάει εκείνη. Με ακόμα μεγαλύτερη αλαζονεία. Μόνο η ψήφος την Κυριακή στέλνει το μήνυμα. Γι' αυτό είναι η ώρα να δώσουμε μισή ώρα από την Κυριακή μας στην κάλπη. Να ζητήσουμε από τον φίλο, τον συνάδελφο, τον συμφοιτητή, τον γείτονα να το κάνει κι αυτός. 'Ανθρωποι με δημοκρατική ευαισθησία όλοι μαζί στην κάλπη. Χωρίς εμάς δεν αλλάζει τίποτα".

