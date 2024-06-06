Το ζήτημα του πόθεν έσχες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανου Κασσελάκη, σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές, απαντώντας στη δήλωσή του για την κλειστή πλατφόρμα.

«Τα μέλη της Κυβέρνησης θα καταθέσουν τις ετήσιες δηλώσεις πόθεν έσχες τους έως τις 30 Ιουνίου. Ας ελπίσουμε ότι και ο κ. Κασσελάκης θα κάνει το ίδιο κάποια στιγμή με τη δική του αρχική», αναφέρουν κυβερνητικές πηγές.

«Ας σταματήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, για να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα και να διαχειριστεί τα πολλά μέτωπα που έχουν ανοίξει για τον πρόεδρό του, να συγχέει, μετά το μονοσέλιδο excel, σε μια ομιλία φιάσκο, τις αρχικές με τις ετήσιες δηλώσεις πόθεν έσχες», αναφέρουν οι ίδιες πηγές.

«Όσα ψέματα κι αν προσπάθησε να πει ο κ. Κασσελάκης, η αλήθεια είναι μια: η πλατφόρμα είναι ανοιχτή και τον περιμένει για να κάνει επιτέλους τη δική του αρχική δήλωση. Μετά από αυτό προφανώς θα δημιουργηθούν ακόμη περισσότερα ερωτήματα» τονίζουν.



Πηγή: skai.gr

