Το ζήτημα της ακρίβειας και συγκεκριμένα στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το ηλεκτρικό ρεύμα θίγει ο Στέφανος Κασσελάκης με νέο βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ακτοπλοϊκά: +40%. Ηλεκτρικό ρεύμα: +70%. Καλό βόλι την Κυριακή», γράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Ακτοπλοϊκά: +40%

Ηλεκτρικό ρεύμα: +70%

Καλό βόλι την Κυριακή! pic.twitter.com/Rm6DnQ4PwJ — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) June 6, 2024

