Κασσελάκης: «Ακτοπλοϊκά: +40%. Ηλεκτρικό ρεύμα: +70%. Καλό βόλι την Κυριακή» (Βίντεο)

Το ζήτημα της ακρίβειας σχολιάζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε βίντεο στο twitter

Κασσελάκης

Το ζήτημα της ακρίβειας και συγκεκριμένα στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και το ηλεκτρικό ρεύμα θίγει ο Στέφανος Κασσελάκης με νέο βίντεο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Ακτοπλοϊκά: +40%. Ηλεκτρικό ρεύμα: +70%. Καλό βόλι την Κυριακή», γράφει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

TAGS: Κασσελάκης ευρωεκλογές 2024 ΣΥΡΙΖΑ
