Τρίτο κόμμα καταγράφεται ο ΣΥΡΙΖΑ στην Κρήτη λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τις κρίσιμες ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία ερευνών Το The Point για λογαριασμό της Τηλεόρασης CRETA.

Η έρευνα καταγράφει διαφορά 5,7 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου υπέρ της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο Περιφέρειας Κρήτης, έναντι του ΠΑΣΟΚ που καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με διαφορά 6,6 μονάδων από τον τρίτο ΣΥΡΙΖΑ.

Σημειώνεται ότι το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά σημειώνει και τις μικρότερες απώλειες έναντι της ΝΔ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην ΠΕ Ηρακλείου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία προηγείται με ποσοστό 24,8%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 20%, ενώ στην τρίτη θέση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ με ποσοστό 14,9%.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε το διάστημα 29 Μαΐου έως 4 Ιουνίου μέσω τηλεφωνικών, υποβοηθούμενων από Η/Υ, συνεντεύξεων, σε δείγμα 678 ατόμων σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της Κρήτης.

Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί πως το ποσοστό των αναποφάσιστων παραμένει μεγάλο.

