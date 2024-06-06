Λογαριασμός
Δημοσκόπηση MARC για ευρωεκλογές 2024: Σημαντικό προβάδισμα της ΝΔ έναντι του ΣΥΡΙΖΑ

Τα ευρήματα της σφυγμομέτρησης καταγράφουν και τη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες στις ευρωεκλογές

Ευρωεκλογές

Σημαντικό προβάδισμα, 15 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και στη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, λίγες ώρες πριν από τις ευρωεκλογές. Η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται μπροστά από το ΠΑΣΟΚ με πέντε μονάδες.  

Τα ευρήματα της σφυγμομέτρησης καταγράφουν και τη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες στις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 43,6% τις θεωρεί ισάξιας σημαντικότητας με τις βουλευτικές εκλογές, ενώ το 36,9% τις θεωρεί αρκετά σημαντικές, αλλά όχι όσο και τις βουλευτικές.

Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

  • ΝΔ: 29,8%
  • ΣΥΡΙΖΑ: 14,8%
  • ΠΑΣΟΚ: 9,8%
  • Ελληνική Λύση: 7,3%
  • ΚΚΕ: 7%
  • Πλεύση Ελευθερίας: 3,8%
  • Νίκη: 2,9%
  • Φωνή Λογικής: 2,4%
  • ΜέΡΑ25: 2,3%
  • Νέα Αριστερά: 2,1%
  • Δημοκράτες: 1,7%
  • Αναποφάσιστοι: 9,7%

Στην εκτίμηση ψήφου:

  • ΝΔ: Από 30,6% έως 35,4% με μέση τιμή το 33%
  • ΣΥΡΙΖΑ: Από 14,6% έως 18,5% με μέση τιμή το 16,6%
  • ΠΑΣΟΚ: Από 10,1% έως 13,3% με μέση τιμή το 11,7%
  • Ελληνική Λύση: Από 7% έως 9,8% με μέση τιμή το 9,8%
  • ΚΚΕ: Από 6,4% έως 9,2% με μέση τιμή το 7,8%
  • Πλεύση Ελευθερίας: Από 3,3% έως 5,3% με μέση τιμή το 4,3%
  • ΜέΡΑ25: Από 2% έως 3,6% με μέση τιμή το 2,8%
  • Φωνή Λογικής: Από 1,8% έως 3,4% με μεση τιμή το 2,6%
  • Νέα Αριστερά: Από 1,6% έως 3,2% με μέση τιμή το 2,4%
  • Δημοκράτες: Από 1,2% έως 2,6% με μέση τιμή το 1,9%

Ως προς τη βεβαιότητα της επιλογής τους, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν με ποσοστό 66,7%.

 

