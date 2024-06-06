Σημαντικό προβάδισμα, 15 ποσοστιαίων μονάδων στην πρόθεση ψήφου, συγκεντρώνει η Νέα Δημοκρατία έναντι του ΣΥΡΙΖΑ και στη δημοσκόπηση της MARC για τον ΑΝΤ1, λίγες ώρες πριν από τις ευρωεκλογές. Η αξιωματική αντιπολίτευση βρίσκεται μπροστά από το ΠΑΣΟΚ με πέντε μονάδες.

Τα ευρήματα της σφυγμομέτρησης καταγράφουν και τη σημασία που αποδίδουν οι πολίτες στις ευρωεκλογές. Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 43,6% τις θεωρεί ισάξιας σημαντικότητας με τις βουλευτικές εκλογές, ενώ το 36,9% τις θεωρεί αρκετά σημαντικές, αλλά όχι όσο και τις βουλευτικές.

Ειδικότερα στην πρόθεση ψήφου τα ποσοστά των κομμάτων καταγράφονται ως εξής:

ΝΔ: 29,8%

ΣΥΡΙΖΑ: 14,8%

ΠΑΣΟΚ: 9,8%

Ελληνική Λύση: 7,3%

ΚΚΕ: 7%

Πλεύση Ελευθερίας: 3,8%

Νίκη: 2,9%

Φωνή Λογικής: 2,4%

ΜέΡΑ25: 2,3%

Νέα Αριστερά: 2,1%

Δημοκράτες: 1,7%

Αναποφάσιστοι: 9,7%

Στην εκτίμηση ψήφου:

ΝΔ: Από 30,6% έως 35,4% με μέση τιμή το 33%

ΣΥΡΙΖΑ: Από 14,6% έως 18,5% με μέση τιμή το 16,6%

ΠΑΣΟΚ: Από 10,1% έως 13,3% με μέση τιμή το 11,7%

Ελληνική Λύση: Από 7% έως 9,8% με μέση τιμή το 9,8%

ΚΚΕ: Από 6,4% έως 9,2% με μέση τιμή το 7,8%

Πλεύση Ελευθερίας: Από 3,3% έως 5,3% με μέση τιμή το 4,3%

ΜέΡΑ25: Από 2% έως 3,6% με μέση τιμή το 2,8%

Φωνή Λογικής: Από 1,8% έως 3,4% με μεση τιμή το 2,6%

Νέα Αριστερά: Από 1,6% έως 3,2% με μέση τιμή το 2,4%

Δημοκράτες: Από 1,2% έως 2,6% με μέση τιμή το 1,9%

Ως προς τη βεβαιότητα της επιλογής τους, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι έχουν αποφασίσει τι θα ψηφίσουν με ποσοστό 66,7%.

