Για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βία, τη βία ανηλίκων αλλά και για την εγκληματικότητα στην Αττική μίλησε μεταξύ άλλων σήμερα το πρωί της Δευτέρας ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης στην εκπομπή «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

Για τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας

Όπως είπε υπάρχει μια αύξηση των περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας φέτος σε σχέση με πέρυσι.

«Έχουμε 12.459 περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας το 7μηνο Γενάρης – Ιούλιος» δήλωσε ο υπουργός ενώ πέρυσι είχαν καταγραφεί τα μισά, 6.797 περιστατικά. Επίσης, φέτος όπως είπε έχουμε 7.467 συλλήψεις ενώ πέρυσι καταγράφηκαν 3.858 συλλήψεις.

Ο υπουργός αναφέρθηκε στο panic button λέγοντας πως έχουν εγκατασταθεί 2.800 και έχει ενεργοποιηθεί 290 φορές.

Παράλληλα, σημείωσε ότι έχουν μεταφερθεί σε ασφαλή καταφύγια περίπου 270 γυναίκες και τόνισε ότι κάθε βράδυ συλλαμβάνονται 60, με 70 κακοποιητές.

«Το 2024 έχει κατασχέσει 865 όπλα ενώ πέρυσι ήταν μόνο 110» αποκάλυψε ο υπουργός λέγοντας πως τα στόματα των γυναικών έχουν ανοίξει.

«Υπάρχει πια εμπιστοσύνη. Έχουν δημιουργηθεί σε όλη τη χώρα περίπου 55 γραφεία ενδοοικογενειακής βίας. Υπάρχουν εκπαιδευμένοι αστυνομικοί» είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Για τη βία ανηλίκων

Όσον αφορά τη βία ανηλίκων είπε ότι φέτος έχουμε 6.389 υποθέσεις και 7.706 δράστες που κατηγορούνται για κλοπές, διαρρήξεις, ναρκωτικά, ληστείες κ.α ενώ πέρυσι είχαμε 4.300 υποθέσεις και 5.425 δράστες.

Ο υπουργός δήλωσε ότι υπάρχει μια μείωση στα περιστατικά ανήλικης βίας ωστόσο υπογράμμισε ότι «έχουμε πολλή δουλειά ακόμη να κάνουμε».

Παράλληλα, ο κ. Χρυσοχοΐδης είπε ότι στην Αττική οι προσαγωγές αυξήθηκαν κατά 692% φέτος. Πέρυσι είχαμε 1.170 προσαγωγές, φέτος 9.274 προσαγωγές. Και οι συλλήψεις έχουν αυξηθεί 340%.

Για την υπόθεση της 16χρονης στον Κολωνό

Σχετικά με τον βιασμό της 16χρονης στον Κολωνό ο υπουργός είπε ότι ερευνάται αν υπάρχει παρελθόν στην υπόθεση.

«Είμαι ευτυχής που όλες αυτές οι υποθέσεις βγαίνουν στον αέρα και εξιχνιάζονται από την δικαιοσύνη. Είναι μια πρόοδος για την κοινωνία μας» είπε.

Για τις κάμερες

Ερωτηθείς ο υπουργός για τις κάμερες είπε ότι πιστεύει ότι «την άνοιξη του 2025 θα έχουμε body κάμερες.Τρέχει διαγωνισμός, είναι σε διαβούλευση θα βγει τις επέμενες εβδομάδες, μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου».

«Ασχολούμαι και προσωπικά και η κυβέρνηση ώστε να υπάρξει γρήγορα διαγωνισμός ώστε να υπάρξουν κάμερες. Αυτή την στιγμή υπάρχουν χιλιάδες κάμερες ιδιωτών. Οι επίσημες κάμερες θα δώσουν την δυνατότητα ώστε να έχει ο καθένας το νου του ότι είναι υπό επιτήρηση».

Για τους Ρομά

Όσον αφορά το ζήτημα των Ρομά είπε ότι «οι ομάδες αυτές είναι μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο αστυνομικό πρόβλημα. Θέλει πολλές δράσεις από την ενσωμάτωση, τα επιδόματα, τα σχολεία.Αλλά έχουμε δουλεια να κάνουμε» τονίζοντας ότι η δυτική αττική έχει παρουσιάσει σημαντική βελτίωση.

Για το «μπάτσος»

Τέλος, όσον αφορά το αν πρέπει ένας αστυνομικός να λέγεται «μπάτσος» είπε: «Γιατί να πούμε μπάτσο ένα εργαζόμενο παιδί από μια λαϊκή οικογένεια που παίρνει ένα τόσο χαμηλό μισθό και κάνει μια τόσο επικίνδυνη δουλειά και ασκεί τόσο σημαντικό έργο» ενώ για το επίδομα αδείας στην ΔΙ.ΑΣ που δεν έχει δοθεί ακόμη είπε ότι θα δοθεί τις επόμενες ημέρες.

