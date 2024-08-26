Για την περιπέτεια της υγείας του μίλησε μεταξύ άλλων ο ευρωβουλευτής της ΝΔ Γιώργος Αυτιάς το πρωί της Δευτέρας στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή «Σήμερα».

Ο ίδιος αποκάλυψε πως έπαθε περικαρδίτιδα, πιθανόν από μικρόβιο κλιματιστικού.

«Αισθανόμουν ρίγη, είχα 40 βαθμούς κι εγώ κρύωνα», περιέγραψε ο ευρωβουλευτής τονίζοντας ότι στο νοσοκομείο οι γιατροί τού είπαν «αν μπεις τώρα στο αεροπλάνο, θα πεθάνεις».

«Είχα 5 λίτρα γύρω από την καρδιά. Έμεινα 13 ημέρες μέσα στο νοσοκομείο με δύο σωληνάκια κι αντιβίωση με το κιλό. Δοξάζω τον Θεό που είμαι ζωντανός», είπε.

Πηγή: skai.gr

