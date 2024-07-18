Στην επανεκλογή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρεται με ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον πρωθυπουργό.
"Είναι πολύ λογικό να χειροκροτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επανεκλογή της Ursula Von Der Leyen στη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής", αναφέρει ο κ. Κασσελάκης και προσθέτει: "Η επανεκλογή της σημαίνει άλλα πέντε χρόνια:
-Οικονομικών & κοινωνικών ανισοτήτων
-Λήψεως αποφάσεων πίσω από κλειστές πόρτες με αδιαφάνεια από το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο Συμφερόντων
-Αδράνειας ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης
-Σιγής απέναντι στην τουρκική κατοχή και εισβολή στην Κύπρο και εν γένει απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα
-Τήρησης ίσων αποστάσεων στη σφαγή που συντελείται στη Γάζα
-Καμίας ανάληψης πρωτοβουλίας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αλλά αντίθετα περαιτέρω εμπλοκή.
Ό,τι κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα δηλαδή".
Καταλήγοντας υπογραμμίζει: "Χρέος όλων των προοδευτικών δυνάμεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη είναι να επαναφέρουμε την ελπίδα και να υπερασπισθούμε τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες: Με δημοκρατικούς αγώνες, συγκλίσεις σε κοινά αιτήματα για την ενίσχυση των αδυνάμων και φυσικά με την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.