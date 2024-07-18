Στην επανεκλογή της Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν αναφέρεται με ανάρτηση του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης, ασκώντας παράλληλα κριτική στον πρωθυπουργό.

"Είναι πολύ λογικό να χειροκροτεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης την επανεκλογή της Ursula Von Der Leyen στη θέση της Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής", αναφέρει ο κ. Κασσελάκης και προσθέτει: "Η επανεκλογή της σημαίνει άλλα πέντε χρόνια:

-Οικονομικών & κοινωνικών ανισοτήτων

-Λήψεως αποφάσεων πίσω από κλειστές πόρτες με αδιαφάνεια από το Ευρωπαϊκό Διευθυντήριο Συμφερόντων

-Αδράνειας ως προς την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

-Σιγής απέναντι στην τουρκική κατοχή και εισβολή στην Κύπρο και εν γένει απέναντι στην τουρκική προκλητικότητα

-Τήρησης ίσων αποστάσεων στη σφαγή που συντελείται στη Γάζα

-Καμίας ανάληψης πρωτοβουλίας για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία αλλά αντίθετα περαιτέρω εμπλοκή.

Ό,τι κάνει και ο κύριος Μητσοτάκης στην Ελλάδα δηλαδή".

Καταλήγοντας υπογραμμίζει: "Χρέος όλων των προοδευτικών δυνάμεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη είναι να επαναφέρουμε την ελπίδα και να υπερασπισθούμε τις κοινές ευρωπαϊκές μας αξίες: Με δημοκρατικούς αγώνες, συγκλίσεις σε κοινά αιτήματα για την ενίσχυση των αδυνάμων και φυσικά με την υπεράσπιση του κράτους δικαίου και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

