Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης είχε στο περιθώριο της τέταρτης Συνόδου της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Οξφορντσάιρ σύντομη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου, σερ Κιρ Στάρμερ.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία των ελληνοβρετανικών σχέσεων και εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Ηνωμένο Βασίλειο επιθυμεί μια παραγωγική σχέση με την Ε.Ε.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν να έχουν σύντομα διμερή συνάντηση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.